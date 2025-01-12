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菲律賓海岸防衛隊強化南海部署 以「挑戰」意圖改變現狀的陸海警船

中央社／ 馬尼拉12日綜合外電報導
圖為一艘中國海岸警衛隊船隻在菲律賓主島呂宋島以西約111公里處航行，同時由菲律賓海岸警衛隊船隻監視。法新社
圖為一艘中國海岸警衛隊船隻在菲律賓主島呂宋島以西約111公里處航行，同時由菲律賓海岸警衛隊船隻監視。法新社

菲律賓當局今天表示，已部署1艘海岸防衛隊艦艇，以「挑戰」意圖在南海爭議水域「改變現狀」的中國海警船

法新社報導，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，今年中國海警船一度逼近菲國主要島嶼呂宋島以西僅60浬（111公里）處。

塔瑞耶拉透過聲明表示：「他們的目標是將這類部署行動變成常態，若這些行動未受注意或未面臨挑戰，他們就可以改變現狀。」

塔瑞耶拉稍後告訴記者，馬尼拉當局已在南海地區部署1艘海岸防衛隊艦艇，以「挑戰」中國海警船的非法巡邏行動。

他指出，這項部署旨在確保中國海警船的巡邏行徑「不會變成常態，這種恃強凌弱的行為也不會得逞」。

中國海警船 南海 菲律賓

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