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「德美共同點遠多於衝突」德下屆總理熱門人選梅爾茨：應在歐洲層面先達成共識

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德國下一任總理的熱門人選、基民盟主席弗裡德裡希‧梅爾茨呼籲制定共同的歐洲戰略，以應對1月20日開始的川普的第二任期。美聯社
德國下一任總理的熱門人選、基民盟主席弗裡德裡希‧梅爾茨呼籲制定共同的歐洲戰略，以應對1月20日開始的川普的第二任期。美聯社

德國下一任總理的熱門人選、基民盟主席弗裡德裡希‧梅爾茨呼籲制定共同的歐洲戰略，以應對1月20日開始的川普的第二任期。

梅爾茨在周六（1月11日）漢堡舉行的基民盟會議上表示，他並沒有「像兔子盯著蛇一樣盯著1月20日」。

這位保守派反對黨領導人表示：「在向美國發出信息之前，我們應該在歐洲層面達成共識。」

他對川普可能會削減對烏克蘭的支持表示擔心並補充說，只有協調、合作以及獨立戰略才能對局面有所幫助，而不是相互指責。

梅爾茨認為，這一原則同樣也適用於經濟政策。他說：「歐洲方面越團結，我們在利益協調方面的權重就越大。」

他還指出，德國與美國在民主和自由問題上也有許多共同利益，「這就是為什麼我看到的重合點和共同機遇比衝突多得多。」

梅爾茨補充說，「聯合起來時，歐洲就強大，而當德國不在歐盟中發揮領導作用時，它就軟弱。」

梅爾茨還重申了與未來美國政府重新談判跨大西洋自由貿易協定，以及討論聯合對華戰略的建議。

當被問及對中左翼總理蕭茲最近對川普的批評言論時，梅爾茨表示無法想象川普會對下個月尋求連任的德國總理的話「留下任何印象」。他說，德國的公開指責從未給美國留下深刻印象，而且通常會產生相反的效果。德國應該集中精力恢復自己的經濟和軍事實力。

蕭茲強調「邊界不可侵犯原則」

在1月11日舉行的社民黨黨代會上，德國總理蕭茲再次表示，川普最近針對格陵蘭、加拿大以及巴拿馬運河的擴張主義言論讓他感到擔憂。「邊界不可侵犯的原則適用於每個國家」，蕭茲在代表們熱烈的掌聲中說道，「沒有哪個國家是另一個國家的後院。沒有哪個小國應該害怕它的大國。這就是我們所謂的西方價值觀的核心——我們的價值觀！」

蕭茲在講話中還譴責美國的某些勢力正在努力摧毀西方的民主制度。

1月11日的社民黨黨代會正式提名蕭茲為社民黨總理候選人，並通過了黨的選舉綱領。

（德新社等）

本文章由德國之聲授權提供】

川普 德國 歐盟 美國 蕭茲

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