捷克西北部餐廳驚傳氣爆！目擊者稱「加熱器翻倒釀災」 已6死8傷

捷克緊急救難當局今天表示，國內西北部城市摩斯特（Most）一家餐廳發生氣爆，不僅造成6人死亡，該棟建築物也起火。

路透社報導，捷克消防救援部門在社群媒體X平台發文指出，這起氣爆事件發生於昨天晚間，導致6人喪命、8人受傷，事發餐廳及周遭建物共有30人撤離。

消防部門提到：「根據目擊者的初步消息，有一台加熱器翻倒釀成火災。」

捷克內政部長拉庫尚（Vit Rakusan）告訴當地媒體，這起氣爆可能是餐廳前方花園的一台丙烷-丁烷加熱器翻倒所致。

捷克電台（Czech Radio）報導，這家餐廳發生氣爆時約有20名客人在場。