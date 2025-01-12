捷克西北部餐廳驚傳氣爆！目擊者稱「加熱器翻倒釀災」 已6死8傷
捷克緊急救難當局今天表示，國內西北部城市摩斯特（Most）一家餐廳發生氣爆，不僅造成6人死亡，該棟建築物也起火。
路透社報導，捷克消防救援部門在社群媒體X平台發文指出，這起氣爆事件發生於昨天晚間，導致6人喪命、8人受傷，事發餐廳及周遭建物共有30人撤離。
消防部門提到：「根據目擊者的初步消息，有一台加熱器翻倒釀成火災。」
捷克內政部長拉庫尚（Vit Rakusan）告訴當地媒體，這起氣爆可能是餐廳前方花園的一台丙烷-丁烷加熱器翻倒所致。
捷克電台（Czech Radio）報導，這家餐廳發生氣爆時約有20名客人在場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言