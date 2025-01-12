快訊

抵俄才知被派往戰場！被烏俘獲北韓兵「以為要受訓」 透露北韓軍傷亡慘重

影／鳴笛仍遇車禍...警趕案發現場「遭撞飛驚險畫面曝」 駕駛疑視線遮蔽肇事

捷克西北部餐廳驚傳氣爆！目擊者稱「加熱器翻倒釀災」 已6死8傷

中央社／ 布拉格12日綜合外電報導
捷克緊急救難當局今天表示，國內西北部城市摩斯特（Most）一家餐廳發生氣爆，不僅造成6人死亡，該棟建築物也起火。美聯社
捷克緊急救難當局今天表示，國內西北部城市摩斯特（Most）一家餐廳發生氣爆，不僅造成6人死亡，該棟建築物也起火。美聯社

捷克緊急救難當局今天表示，國內西北部城市摩斯特（Most）一家餐廳發生氣爆，不僅造成6人死亡，該棟建築物也起火。

路透社報導，捷克消防救援部門在社群媒體X平台發文指出，這起氣爆事件發生於昨天晚間，導致6人喪命、8人受傷，事發餐廳及周遭建物共有30人撤離。

消防部門提到：「根據目擊者的初步消息，有一台加熱器翻倒釀成火災。」

捷克內政部長拉庫尚（Vit Rakusan）告訴當地媒體，這起氣爆可能是餐廳前方花園的一台丙烷-丁烷加熱器翻倒所致。

捷克電台（Czech Radio）報導，這家餐廳發生氣爆時約有20名客人在場。

捷克 氣爆 火災 餐廳

延伸閱讀

洛杉磯大火…增至16人罹難 消防人員持續奮力控制火勢

波波再爆爭議 「姐弟醫師靠爸醫院實習」 衛福部回應了

捷克推動能源轉型 目標2030年可再生能源占3成

台捷攜手研究地震活動 捷克3D感測器引起高鐵興趣

相關新聞

捷克西北部餐廳驚傳氣爆！目擊者稱「加熱器翻倒釀災」 已6死8傷

捷克緊急救難當局今天表示，國內西北部城市摩斯特（Most）一家餐廳發生氣爆，不僅造成6人死亡，該棟建築物也起火

敘利亞新領袖見黎巴嫩總理 盼改善兩國關係「翻開新的一頁」

敘利亞實質領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天在首都大馬士革會晤黎巴嫩看守總理米卡提（Najib Mikat...

贊助菲生赴台求學 台菲教育基金會新屆董事會就職

由菲律賓台商和僑領發起、贊助清寒菲律賓華裔學生赴台求學的台菲教育基金會，今天舉行第4、5屆董事會就職典禮，由松玥建設董事...

納吉獲前元首特赦可居家服刑…遭控藏匿相關文件？大馬首相安華否認

馬來西亞官方媒體報導，大馬首相安華（Anwar Ibrahim）表示，政府並未藏匿前首相納吉（Najib Razak）可...

日本千葉爆本季第2例禽流感 養雞場撲殺41萬隻雞

日本千葉縣銚子市一處養雞場被確認雞隻感染禽流感病毒，成為該縣本季第2例、也是全日本本季第28例疫情。養雞場內飼養的約41...

澳洲反猶事件頻傳…雪梨猶太教堂縱火案 當地州長定調為反猶攻擊

澳洲新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）今天表示，雪梨一座猶太教堂發生攻擊事件，顯示該州反猶太犯罪升級；先前警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。