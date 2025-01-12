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敘利亞新領袖見黎巴嫩總理 盼改善兩國關係「翻開新的一頁」

中央社／ 大馬士革11日綜合外電報導
敘利亞實質領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天在首都大馬士革會晤黎巴嫩看守總理米卡提（Najib Mikati），試圖改善雙邊之間的長期緊張關係。新華社
敘利亞實質領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天在首都大馬士革會晤黎巴嫩看守總理米卡提（Najib Mikati），試圖改善雙邊之間的長期緊張關係。新華社

敘利亞實質領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天在首都大馬士革會晤黎巴嫩看守總理米卡提（Najib Mikati），試圖改善雙邊之間的長期緊張關係，並聚焦於強化兩國共同邊境。

法新社報導，這是敘利亞2011年爆發內戰以來，首度有黎巴嫩總理造訪大馬士革，同時也是敘國強人阿塞德（Bashar al-Assad）去年12月遭反抗軍推翻後，首次有他國政府首長訪問敘利亞。

敘利亞反抗軍去年12月發動閃電攻勢，並於同月8日攻入大馬士革，使阿塞德家族的數十年統治戛然而止。

前幾任黎巴嫩政府的官員都避免造訪敘利亞，原因是黎國政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）在敘利亞內戰中支持阿塞德。

敘利亞的新領導人夏拉表示，他希望兩國關係翻開新的一頁。

黎巴嫩國會9日選舉總統，軍隊總司令奧恩（JosephAoun）在第2輪投票中當選，結束總統懸缺逾2年的狀態。

夏拉說道：「我們與黎巴嫩之間將會有長期戰略關係，我們具有龐大的共同利益。」

他提到，現在是「給予敘利亞和黎巴嫩人民建立正向關係的時機」，希望奧恩總統能為黎巴嫩帶來一段穩定的時期。

米卡提也說，雙邊關係應建立在「相互尊重、平等及國家主權的基礎上」。

米卡提還在會後指出，兩國已同意合作確保陸地邊境安全，並把劃定共同的陸地及海洋邊界視為優先事務。

敘利亞 關係 黎巴嫩

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