贊助菲生赴台求學 台菲教育基金會新屆董事會就職

由菲律賓台商和僑領發起、贊助清寒菲律賓華裔學生赴台求學的台菲教育基金會，今天舉行第4、5屆董事會就職典禮，由松玥建設董事長蘇國芳續任董事長。

台菲教育基金會董事會就職典禮，與菲律賓台灣同鄉會第19、20屆幹部交接儀式共同舉行，駐菲代表周民淦為董事會成員頒發就職證書。

僑務委員會委員長徐佳青、民主進步黨秘書長林右昌、立法委員李坤城、中華碩銓科技董事長孟義超等人，從台灣前來觀禮致賀。

1994年來菲打拚、從餐飲業轉戰營建業成功的蘇國芳表示，台菲教育基金會以捐贈機票方式，幫助無力升學的菲律賓華裔子弟赴台就讀技職專班，之後可繼續進階科技大學。

蘇國芳說，這些優秀華裔子弟在台完成學業後，有機會留在台灣，在為台灣充實產業人力的同時，也改善自家經濟狀況。

周民淦介紹，僑委會辦理「3+4產學攜手合作僑生專班」和「4年制產學合作學士班」，學成後可留台發展或回菲律賓為企業服務，去年菲律賓地區有2000多人報名，經篩選最後有792人赴台，較前一年成長3倍。

他說，機票對部分僑生的家庭構成沉重負擔，在台菲教育基金會的贊助下，他們不至於因為無力負擔旅費而放棄開創美好前途的機會。

徐佳青讚揚，台菲教育基金會於2023年協助200多名菲律賓華裔學生赴台，去年又有2000多人報名，讓人看到契機，對菲律賓產業及在地台商的發展，都有重要意義。

她表示，為提升這些華裔學生的華語能力，僑委會未來將與台菲教育基金會繼續合作，開辦華語文研習營與課程，讓有興趣赴台求學的菲律賓年輕人，準備好語言能力與心理調適，提高赴台後的學習能量。

台菲教育基金會成立於2019年11月，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間一度沉寂，後由熱心僑領重整會務，2023年及2024年協助約1400名菲律賓僑生赴台。

基金會董事兼執行長林在良介紹，台菲教育基金會的成立宗旨是傳承正體字文化、鼓勵菲華青年赴台接受教育、強化台菲草根外交以及培養優秀華語師資，協助僑校永續發展。