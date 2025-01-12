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納吉獲前元首特赦可居家服刑…遭控藏匿相關文件？大馬首相安華否認

中央社／ 吉隆坡12日綜合外電報導
馬來西亞首相安華。路透
馬來西亞首相安華。路透

馬來西亞官方媒體報導，大馬首相安華（Anwar Ibrahim）表示，政府並未藏匿前首相納吉（Najib Razak）可居家服刑的相關文件

路透社報導，因為涉及一馬發展公司（1MDB）醜聞而入獄的納吉一直尋求法律訴訟，好讓大馬政府去確認一份「附加諭令」的存在並付諸執行。

納吉聲稱，附加諭令是前國家元首去年特赦他時所發布，可允許納吉在家服完剩餘刑期。

納吉12年刑期去年獲得時任國家元首阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）的特赦而減半。阿布都拉5年統治已於2024年1月結束。

大馬國家通訊社馬新社（Bernama）昨天報導，安華表示，文件已送交檢察總長，而不是他或特赦局的任何其他成員。

安華說道：「國家元首更迭時，檢察總長將文件轉交給王宮，因為特赦局的主席是國家元首。我們沒有藏匿任何東西。」

馬來西亞司法當局10日指出，並無紀錄顯示有任何文件授權納吉能居家服刑，也沒收到王宮對於此事的正式通知或指示。內政部長和通訊部長也說，他們不知道有這種文件存在。

納吉因為從主權財富基金一馬發展公司旗下SRC國際公司轉出馬幣4200萬令吉到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月，最高法院維持12年徒刑判決，納吉隨即被移往監獄。

大馬特赦局去年2月2日宣布納吉獲有條件特赦，刑期從有期徒刑12年減為6年，可望在2028年8月23日出獄；特赦局也調降納吉罰款額度，從2億1000萬令吉減為5000萬令吉。

文件 特赦 馬來西亞

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