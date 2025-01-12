日本千葉爆本季第2例禽流感 養雞場撲殺41萬隻雞

日本千葉縣銚子市一處養雞場被確認雞隻感染禽流感病毒，成為該縣本季第2例、也是全日本本季第28例疫情。養雞場內飼養的約41萬隻雞將全數遭撲殺。

日本富士新聞網及讀賣新聞報導，千葉縣政府畜產課表示，銚子市這處養雞場昨天通報雞隻死亡數增加，今天經基因檢查確認感染禽流感病毒，縣府將撲殺養雞場內飼養的約41萬隻雞。

千葉縣政府已將事發養雞場方圓3公里場域劃設為禁止運送雞隻及雞蛋的「移動限制區域」，並將方圓10公里內劃設為禁止出貨的「出貨限制區域」。在10公里限制區域內共有55座農場，共飼養約527萬隻蛋雞、肉雞及鵪鶉等禽類。