澳洲反猶事件頻傳…雪梨猶太教堂縱火案 當地州長定調為反猶攻擊
澳洲新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）今天表示，雪梨一座猶太教堂發生攻擊事件，顯示該州反猶太犯罪升級；先前警方表示，這起攻擊是縱火未遂。
路透社報導，去年澳洲發生多起反猶事件，包括雪梨建築物和汽車被人塗鴉，以及墨爾本一座猶太教堂遭縱火，警方將其定調為恐怖攻擊。
昨天稍早警方接獲通知指出，雪梨新鎮區（NewTown）一座猶太教堂出現反猶太主義塗鴉。警方後來說，這座猶太教堂遭人縱火未遂。
柯民思今天與新南威爾斯州警察廳廳長韋柏（Karen Webb）一同召開電視記者會時表示：「這是新南威爾斯州反猶太犯罪的升級，警方和政府仍然非常擔心可能使用了助燃劑。」
韋柏說：「這些事務現已由反恐指揮部接管。」
警方昨天表示，雪梨東部猶太社區中心的一棟房屋也被寫上反猶主義塗鴉，並說他們還在調查馬力圍（Marrickville）街頭海報上的攻擊性評論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言