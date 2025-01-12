快訊

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

好奇人瑞怎麼吃助長壽？專家揭殘酷事實 想呷百二恐得看「祖先」

菲律賓台灣同鄉會交接 僑務顧問白適榮接任會長：助推台菲關係

中央社／ 馬尼拉12日專電

菲律賓台灣同鄉會今天舉行第19、20屆幹部交接暨就職典禮，由僑務顧問白適榮接任會長，他表示將加強旅菲台灣鄉親聯誼，並支持政府促進台菲關係。

就職典禮席開30桌，僑務委員會委員長徐佳青、民主進步黨秘書長林右昌、立法委員李坤城、中華碩銓科技董事長孟義超等人，特別從台灣前來致賀。

新任會長白適榮早在30年前來菲律賓發展，從事冷氣事業，監事長吳俊廷現為僑務促進委員；徐佳青主持新舊任會長及監事長移交印信、駐菲代表周民淦為新屆幹部監誓，總統賴清德發函祝賀。

白適榮致詞時說，未來將積極舉辦講座與聯誼活動，運用社群媒體與網路平台推廣同鄉會理念與價值觀，以及成立籃球隊，吸引更多年輕人加入。

他並說，同鄉會將秉持「服務同鄉、關懷弱勢」的信念，推動慈善公益活動，包括賑災、濟貧、義診、電腦捐贈等，回饋菲律賓社會，幫助有需要的群體，並且支持台灣外交政策，協助促進台菲關係。

周民淦期許菲律賓台灣同鄉會在白適榮的領導下，一本初衷為台灣鄉親服務，與在菲台商友會緊密合作，號召更多台灣人來菲投資，同時培養年輕一代台灣人子弟，促進僑界傳承。

徐佳青感謝同鄉會去年在時任會長梁乙元的發起下，聲援台灣參與世界衛生大會，也期許新屆幹部能繼續為台菲友誼、文化交流與社會發展做出更多貢獻。

林右昌表示，菲律賓是台灣希望攜手共同打拚的國家之一，政府正思考如何投入菲律賓的建設與發展；李坤城也說，台菲關係不論在觀光、產業甚至戰略領域都愈來愈密切，兩人盼台灣同鄉會能居中發揮更大作用。

菲律賓台灣同鄉會成立於2006年11月24日，由民進聯誼會轉型而來，宗旨是聯絡鄉親情誼、促進團結互助、維護鄉親合法權益，並加強與他國同鄉會的聯繫。

台灣人 聯誼 菲律賓

延伸閱讀

林右昌：修法爭議窮盡憲政手段仍無效 才是院際協調時間點

反對大罷免 林右昌：總統未滿一年全面對抗後續怎執政？

重申青鳥非民進黨號召 林右昌自嘲：那麼厲害選舉就不會輸

傳民眾黨公職用折扣碼抽佣 林右昌驚：藍綠從未有過

相關新聞

日本千葉爆本季第2例禽流感 養雞場撲殺41萬隻雞

日本千葉縣銚子市一處養雞場被確認雞隻感染禽流感病毒，成為該縣本季第2例、也是全日本本季第28例疫情。養雞場內飼養的約41...

澳洲反猶事件頻傳…雪梨猶太教堂縱火案 當地州長定調為反猶攻擊

澳洲新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）今天表示，雪梨一座猶太教堂發生攻擊事件，顯示該州反猶太犯罪升級；先前警...

拜登將與日菲領袖通話 討論經濟與全球局勢發展

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發言人今天表示，美國總統拜登明天稍早將與日本首相石破茂和小...

韓檢最快下周再逮尹錫悅 總統警護處長下台 抵抗或減弱

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）日前試圖逮捕遭彈劾停職的尹錫悅總統，卻與總統警護處僵持近5小時後無功而返。總統警護處...

濟州航空失事前4分鐘 黑盒子離奇停錄

南韓濟州航空一架波音737-800客機去年12月29日墜毀南韓務安國際機場，導致179死。路透11日引述南韓交通部報導，...

尹錫悅臨陣退縮！不出席2天後首場彈劾聽證會 理由曝光

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅遭國會表決彈劾，憲法裁判所預計14日召開首場聽證會，原先堅稱將現身法院表達自身立場的尹錫悅臨陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。