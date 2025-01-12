菲律賓台灣同鄉會交接 僑務顧問白適榮接任會長：助推台菲關係

菲律賓台灣同鄉會今天舉行第19、20屆幹部交接暨就職典禮，由僑務顧問白適榮接任會長，他表示將加強旅菲台灣鄉親聯誼，並支持政府促進台菲關係。

就職典禮席開30桌，僑務委員會委員長徐佳青、民主進步黨秘書長林右昌、立法委員李坤城、中華碩銓科技董事長孟義超等人，特別從台灣前來致賀。

新任會長白適榮早在30年前來菲律賓發展，從事冷氣事業，監事長吳俊廷現為僑務促進委員；徐佳青主持新舊任會長及監事長移交印信、駐菲代表周民淦為新屆幹部監誓，總統賴清德發函祝賀。

白適榮致詞時說，未來將積極舉辦講座與聯誼活動，運用社群媒體與網路平台推廣同鄉會理念與價值觀，以及成立籃球隊，吸引更多年輕人加入。

他並說，同鄉會將秉持「服務同鄉、關懷弱勢」的信念，推動慈善公益活動，包括賑災、濟貧、義診、電腦捐贈等，回饋菲律賓社會，幫助有需要的群體，並且支持台灣外交政策，協助促進台菲關係。

周民淦期許菲律賓台灣同鄉會在白適榮的領導下，一本初衷為台灣鄉親服務，與在菲台商友會緊密合作，號召更多台灣人來菲投資，同時培養年輕一代台灣人子弟，促進僑界傳承。

徐佳青感謝同鄉會去年在時任會長梁乙元的發起下，聲援台灣參與世界衛生大會，也期許新屆幹部能繼續為台菲友誼、文化交流與社會發展做出更多貢獻。

林右昌表示，菲律賓是台灣希望攜手共同打拚的國家之一，政府正思考如何投入菲律賓的建設與發展；李坤城也說，台菲關係不論在觀光、產業甚至戰略領域都愈來愈密切，兩人盼台灣同鄉會能居中發揮更大作用。

菲律賓台灣同鄉會成立於2006年11月24日，由民進聯誼會轉型而來，宗旨是聯絡鄉親情誼、促進團結互助、維護鄉親合法權益，並加強與他國同鄉會的聯繫。