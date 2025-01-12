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尹錫悅臨陣退縮！不出席2天後首場彈劾聽證會 理由曝光
韓聯社報導，南韓總統尹錫悅遭國會表決彈劾，憲法裁判所預計14日召開首場聽證會，原先堅稱將現身法院表達自身立場的尹錫悅臨陣反悔，其辯護團隊12日以安全考量為由，拒絕出席首場聽證會。
南韓國會14日通過總統尹錫悅彈劾案，憲法法院隨即受理，後續敲定於1月14日舉行首場聽證會，其餘4場分別在1月16日、1月21日、1月23日及2月4日。
尹錫悅辯護團隊曾於5日表示，尹錫悅預計出席憲法裁判所的5場彈劾聽證會，藉此表達自身立場。
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