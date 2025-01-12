尹錫悅臨陣退縮！不出席2天後首場彈劾聽證會 理由曝光

許多參觀義大利羅馬特雷維噴泉（Trevi Fountain）的訪客，都會背對噴泉站立，用右手將一枚硬幣往左肩上方拋入特雷維噴泉中。這項儀式因1954年電影《羅馬之戀》（Three Coins in the Fountain）及法蘭克辛納屈演唱的同名主題曲聞名於世。 即使是持續近三個月的整修工程，也無法阻止遊客投擲硬幣。大批遊客將硬幣投進噴泉整修期間用來代替許願池的浴缸，總計約有6萬1000歐元（約新台幣207萬元）。在許願池旁邊放個浴缸，都能賺進這麼多錢，平常投進許願池的硬幣一定更多。這些硬幣誰在處理？要如何處理？最後都到哪裡去了？

2025-01-12 10:30