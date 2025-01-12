日媒：石破茂擬最快2月上半月訪美與川普會談
日本讀賣新聞昨天報導，多名日本政府相關人士透露，首相石破茂正就最快2月上半月訪美，與1月20日將上任的美國下任總統川普首度舉行領袖會談展開最後協調。
報導指出，研判屆時兩人除確認日美同盟重要性外，也可能針對日本製鐵公司（Nippon Steel）計畫收購美國鋼鐵公司（US Steel）等事項交換意見。
石破昨天在出訪地印尼受訪談到與川普的會談時說，「跟美國的關係對我國來說非常重要，希望盡可能早日實現（會談）」。
他還說，有關日美兩國攜手努力將對印度太平洋地區的和平與穩定做出重大貢獻，「我希望和川普達成共識」。
另外，日本外務大臣岩屋毅將出席1月20日川普就職典禮，預料將和川普政府高層官員就舉行日美領袖會談進行協商。
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