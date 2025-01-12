法國史特拉斯堡2電車相撞 消防當局稱約50人傷
法國當局表示，東部城市史特拉斯堡今天發生兩列有軌電車在隧道內相撞的罕見事故，造成約50人受傷。
法新社報導，這兩列電車是在史特拉斯堡（Strasbourg）的主要火車站附近相撞，該站是除巴黎外法國最繁忙的火車站之一。
消防官員指稱約有50名傷者，他們出現頭皮受傷、鎖骨斷裂、膝蓋扭傷等狀況，但無人重傷。此外，當局已部署130位消防員及50台救援車輛進行救援工作。
當地官員指出，事故原因目前尚不明朗，但檢察官辦公室已著手展開調查。
根據在現場的法新社記者，火車站前已設置大範圍封鎖區，多輛救護車停在那裡，醫護人員及消防員正在將傷者抬上擔架，然後送上救護車。
史特拉斯堡市長巴爾塞吉安（Jeanne Barseghian）及另一位高階官員已趕赴至火車站。
一名目擊者在社群媒體發布的影片顯示，現場十分混亂，兩列電車嚴重損壞，其中一列電車似乎還因相撞衝擊而脫軌。
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