柬埔寨前議員遭開數槍命喪曼谷 涉案兇手認罪移送至泰國
柬埔寨前國會議員林金亞7日於泰國首都曼谷遭槍殺，涉案槍手在柬國被逮捕後，柬埔寨政府今天把他移送給泰國當局。
路透社報導，現年41歲的泰國籍男子艾卡拉克（Ekkalak Paenoi）涉嫌7日在曼谷槍殺74歲的柬埔寨反對派前議員林金亞（Lim Kimya），因而面臨謀殺等多項罪名指控。
泰國警方官員告訴記者：「嫌犯坦承做案，並承認自己就是遭通緝的對象，看來他承受不小的壓力。」
艾卡拉克犯案後立刻從陸路穿越泰柬邊境抵達柬埔寨，但8日他在柬埔寨馬德望省（Battambang）遭逮捕，經過泰國與柬埔寨當局協調後，艾卡拉克被送回泰國。
警方指出，具有柬埔寨和法國雙重國籍的林金亞7日偕同家人搭乘巴士到曼谷旅遊，剛抵達當地約莫數小時後，遭一名槍手開了數槍。
林金亞並不是柬埔寨反對派陣營的要角，泰國當局提到，他們還無法斷定槍手犯案動機。
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