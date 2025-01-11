快訊

幫學生打底 大學英文必修課轉型專業學術英文

柬埔寨前議員遭開數槍命喪曼谷 涉案兇手認罪移送至泰國

中央社／ 曼谷11日綜合外電報導
柬埔寨前國會議員林金亞7日於泰國首都曼谷遭槍殺，涉案槍手在柬國被逮捕後，柬埔寨政府今天把他移送給泰國當局。圖／歐新社
柬埔寨前國會議員林金亞7日於泰國首都曼谷遭槍殺，涉案槍手在柬國被逮捕後，柬埔寨政府今天把他移送給泰國當局。圖／歐新社

柬埔寨前國會議員林金亞7日於泰國首都曼谷遭槍殺，涉案槍手在柬國被逮捕後，柬埔寨政府今天把他移送給泰國當局。

路透社報導，現年41歲的泰國籍男子艾卡拉克（Ekkalak Paenoi）涉嫌7日在曼谷槍殺74歲的柬埔寨反對派前議員林金亞（Lim Kimya），因而面臨謀殺等多項罪名指控。

泰國警方官員告訴記者：「嫌犯坦承做案，並承認自己就是遭通緝的對象，看來他承受不小的壓力。」

艾卡拉克犯案後立刻從陸路穿越泰柬邊境抵達柬埔寨，但8日他在柬埔寨馬德望省（Battambang）遭逮捕，經過泰國與柬埔寨當局協調後，艾卡拉克被送回泰國。

警方指出，具有柬埔寨和法國雙重國籍的林金亞7日偕同家人搭乘巴士到曼谷旅遊，剛抵達當地約莫數小時後，遭一名槍手開了數槍。

林金亞並不是柬埔寨反對派陣營的要角，泰國當局提到，他們還無法斷定槍手犯案動機。

曼谷 柬埔寨 泰國

延伸閱讀

Subaru關閉泰國生產工廠！還有車廠將跟進？

陸記者親赴泰緬邊境：穿名牌年輕男女一到機場就被接走

演員被綁事件發酵 大陸出現泰國旅遊退票潮

大陸男星被騙泰國淪豬仔 陳奕迅緊急取消曼谷演唱會！

相關新聞

情況罕見…濟州航空黑盒子送美分析 結果曝「失事前4分鐘」停止記錄

南韓濟州航空一架波音737-800客機去年12月29日墜毀南韓務安國際機場，導致179死。路透11日引述南韓交通部報導，...

英國財相：不跟中國打交道絕非英國政府選項

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves，里夫斯）本週末前往中國進行訪問，與中國方面討論雙邊經濟和金融合作等問題，...

「不是簡單任務」 澤倫斯基宣稱烏軍在俄羅斯庫斯克州俘獲2名北韓士兵

烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，在俄羅斯庫斯克州作戰的烏軍已俘獲2名北韓士兵，這也是烏軍首次在戰場上活捉了北韓士兵。

柬埔寨前議員遭開數槍命喪曼谷 涉案兇手認罪移送至泰國

柬埔寨前國會議員林金亞7日於泰國首都曼谷遭槍殺，涉案槍手在柬國被逮捕後，柬埔寨政府今天把他移送給泰國當局

「最重大的一次行動」美英日宣布新制裁 俄羅斯能源再受重創

美國當局在拜登政府卸任前的最後幾天，宣布對俄羅斯能源領域實施新制裁，進一步限制其石油和天然氣行業的經濟收益。此次制...

馬斯克頻插足德國政治掀爭議 德國學術界集體抗議：將不再使用「X」

多所德國學術機構在周五(1月11日)發表聯合聲明，宣布將不再使用社群平台X。聲明強調，X的運營方針不再符合這些機構所堅持的開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。