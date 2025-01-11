「最重大的一次行動」美英日宣布新制裁 俄羅斯能源再受重創

（德國之聲中文網）美國當局在拜登政府卸任前的最後幾天，宣布對俄羅斯能源領域實施新制裁，進一步限制其石油和天然氣行業的經濟收益。此次制裁被視為拜登政府「最重大的一次行動」，並與英國和日本採取的同步措施相配合。

美英聯手削弱俄羅斯能源

美國財政部指出，這輪制裁包括超過180艘運輸石油的船只、俄羅斯主要石油公司Gazprom Neft和Surgutneftegas及其子公司，以及若干油田服務商和能源高官。這些船只被認為屬於克里姆林宮為繞過國際制裁而部署的「影子艦隊」，幫助俄羅斯規避每桶60美元的價格上限。

英國外交大臣拉米（David Lammy）在聲明中表示：「對俄羅斯石油公司的制裁將耗盡普亭的戰爭資金，而每減少普亭手中的一盧布，就能挽救更多烏克蘭人的生命。」英國此次制裁目標同樣包括Gazprom Neft和Surgutneftegas，兩家公司每天生產超過100萬桶石油，年收入約為230億美元。

白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比（John Kirby）表示，此次制裁的時機基於「市場條件」。「如今油價穩定，美國經濟也更為強勁，因此我們認為這是調整策略的最佳時機。」拜登總統也承認，這些制裁可能會導致美國汽油價格每加侖上漲3到4美分。

日本追加制裁 涉及多國企業

與此同時，日本內閣也批准了追加制裁措施，凍結了俄羅斯11名個人和29個組織的資產，並禁止向俄羅斯22個軍事相關機構出口技術和機械設備。此外，日本還對來自香港、中國大陸、土耳其等地的非俄羅斯實體實施出口限制，打擊它們協助俄羅斯規避制裁的行為。

日本內閣官房長官林芳正表示：「作為七國集團的一員，日本致力於加強對俄羅斯的制裁，以推動全球和平並解決烏克蘭問題。」

川普團隊的態度

美國總統拜登還與烏克蘭總統澤倫斯基通話，重申美國將繼續支持烏克蘭。澤倫斯基對美國的制裁表示感謝，稱其「重創了俄羅斯的戰爭機器」。

然而，即將上任的美國總統川普及其團隊尚未對制裁發表明確立場。川普競選期間曾批評美國對烏克蘭的援助費用過高，並承諾上任後將迅速結束衝突。川普團隊過渡發言人未回應媒體的置評請求。

未來制裁的走向

根據美國財政部的調查，「影子艦隊」由大量陳舊油輪組成，通常由非透明實體控制，註冊地分布在加蓬、庫克群島等非制裁國家。這些船只不僅幫助俄羅斯出口石油，還可能涉及其他受制裁國家如伊朗的石油運輸。芬蘭方面懷疑其中一艘俄羅斯相關船只可能與去年12月在波羅的海破壞芬蘭與愛沙尼亞之間電纜的事件有關。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）警告說，如果美國停止對烏克蘭的支持，這將影響歐洲聯盟的凝聚力，並對印太地區產生連鎖反應。他強調，美國及其盟友必須在對俄羅斯的制裁上保持一致。

俄羅斯方面則對新一輪制裁表示強烈譴責。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，拜登政府此舉旨在給即將上任的川普政府留下復雜的雙邊關係遺產。

（美聯社、法新社）

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