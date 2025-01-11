德國之聲事實核查／希特勒遭指「共產主義者」 歷史學者轟：荒謬至極

（德國之聲中文網）世界首富馬斯克與德國右翼民粹主義、含有極右翼分支的另類選擇黨（AfD，又譯選項黨）的總理候選人阿麗絲·魏德爾（Alice Weidel），於周四（1月9日）在社交平台X上就多個話題展開對話。德國之聲的事實核查團隊已就兩人提出的一些說法進行了鑑別。

然而，其中一個關於納粹主義和世界第二次大戰的主張尤為引人注目：魏德爾聲稱，希特勒不是「右翼」，而是一名「共產主義者」。這一試圖重新解讀納粹主義歷史的修正主義觀點並不新鮮，並且屢屢受到核查和質疑。以下是德國之聲的事實核查。

德國另類選擇黨總理候選人主張

「（納粹分子）將整個工業國有化。（…）我們歷史上這段可怕時期之後的最大成功，就是將希特勒稱為右翼和保守派。事實完全相反。他並非保守派，而是那種社會主義、共產主義類型的人物。」魏德爾在與X平台的對話中如是表示。在接受德國私人電視台NTV的一次後續採訪中，她再次強調：「我絕不會偏離這一觀點：希特勒是左翼。」

事實核查：錯誤

這一主張是錯誤的，並淡化了1933年至1945年納粹政權在希特勒領導下所犯下的暴行。在德國，被認定為有極右翼嫌疑的另類選擇黨常試圖與納粹主義劃清界限，而像美國候任副總統范斯（JD Vance）這樣的有權勢人士也會偶爾傳播關於德國納粹歷史的不實言論。

希特勒不是共產主義者

「魏德爾女士的言論純屬荒謬，我都不想通過嚴肅探討來抬高其價值。」德國歷史學家托馬斯·桑德庫勒（Thomas Sandkühler）在回復德國之聲的採訪請求時寫道。同時，許多網友似乎相信或分享了魏德爾的這一主張。

另一位專門研究納粹主義的歷史學家邁克爾·維爾特（Michael Wildt）也稱魏德爾的言論是「荒謬至極」。他在接受德國之聲採訪時解釋：「希特勒從一開始就激烈而殘酷地打擊馬克思主義，1933年被關押、拷打和殺害的第一批集中營受害者是左翼人士、共產黨員、社會民主黨人和社會主義者。」從經濟角度來看，他也並非左翼。「納粹黨並未觸動財產關係。」維爾特補充道。

「尤其從經濟角度來看，希特勒根本不是共產主義者，」著有《希特勒如何成為納粹》一書的托馬斯·韋伯（Thomas Weber）向德國之聲確認道。「共產主義從經濟上主張消滅私有制、消除以利潤為導向的經濟體系，並將主要生產資料（如礦山和工廠）及自然資源轉為公共所有。而這一切都被希特勒拒絕了。」

希特勒是反猶主義者和種族主義者

維爾特進一步指出，希特勒不能被稱為共產主義者的另一個原因是，「他是一個反猶主義者和種族主義者。而這些與共產主義社會中人人平等的理念毫無關係，甚至是完全相悖的。」

納粹主義的政治運動不是社會主義。它並非始於希特勒時代，而是在一戰後已經出現。到二戰前夕，這一運動逐漸鞏固。根據勃蘭登堡政治教育中心的說法，，納粹主義的意識形態為「極端民族主義、反民主、反多元主義、反猶主義、種族主義、帝國主義和反共主義。」此外，出於種族主義對少數群體的排斥甚至大屠殺，在其中佔據核心地位。

納粹黨內曾有自稱為社會主義的派別

國家社會主義工人黨（NSDAP，簡稱納粹）借用了社會主義的一些理念以及「社會主義」和「工人黨」等術語，以此贏得工人階級的支持並在1933年上台。然而，納粹黨在掌權後實施的勞動和社會政策卻導致了對共產黨員、社會民主黨人和工會成員的壓迫、迫害和謀殺。

德國歷史學家韋伯強調：「關鍵在於，從希特勒及許多納粹分子的角度來看，黨名中的『社會主義』並非空洞的口號或權宜之計。相反，它定義了希特勒如何看待自己以及他如何試圖重塑世界。他在私人場合和公開場合多次重申這一點。」

納粹黨早期曾有一個自稱為社會主義的派別，但在1933年納粹黨掌權前便已被清除。這個派別的領導人物之一格雷戈爾·施特拉塞爾（Gregor Strasser）及其他黨內對手在1934年6月被希特勒下令處決。歷史學家維爾特指出，這個所謂的「施特拉塞爾派」主張一種以民族主義為基礎的社會主義，旨在支持德國工人階級，但其種族主義和反猶主義傾向與納粹黨的整體立場並無二致。

因此，大多數歷史學家早已一致認為，納粹主義不能等同於社會主義。但許多人出於政治原因，試圖模糊兩者的界限。韋伯總結道：「這一問題通常被過於狹隘地討論——要麼從右派視角試圖將希特勒描繪成一個典型的社會主義者和左翼，這毫無意義；要麼從另一個角度，將希特勒和納粹黨對『社會主義』一詞的使用簡單歸結為競選策略。這同樣沒有意義，因為它忽視了希特勒和納粹黨如何定義自己、如何看待世界以及他們試圖如何改變世界。」

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