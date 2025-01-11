美國發布「印太地區堅定承諾」聲明 助台維持自我防衛能力

白宮今天發布「美國對印太地區的堅定承諾」聲明重申，拜登政府首度以外國軍事融資、總統提用權與國際軍事教育及訓練等多元方式協助台灣維持充分自我防衛能力，以維持台海和平穩定。

聲明中說，美國支持台灣自衛能力。根據美國長期以來的一個中國政策，拜登政府使用一系列安全援助權力和資源，為台灣提供必要的防衛性武器和服務，以維持與台灣所面對威脅相稱的足夠自衛能力。

這些援助是美國努力維護台海和平穩定的重要一環，其中包括拜登政府首度以「外國軍事融資」（FMF）、「總統提用權」（PDA）與「國際軍事教育及訓練」（IMET）等多元方式協助台灣維持充分自我防衛能力。

聲明中並說，拜登政府在印太地區基礎設施方面投資數十億美元，包括港口、能源、鐵路和數位基礎設施。

拜登政府支持太平洋島嶼國家建設海底電纜項目，提供金額超過3700萬美元，首度為這些國家民眾提供通訊連接，並與澳洲、日本、紐西蘭和台灣等夥伴合作，並動員美國民營部門，以確保獲得更多資金。

對於白宮的聲明，外交部表示，台灣不僅是區域和平與全球繁榮的重要力量，更是捍衛全球經濟安全與韌性的可信賴夥伴，除感謝拜登政府，也盼未來強化與川普政府的合作。