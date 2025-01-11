馬斯克頻插足德國政治掀爭議 德國學術界集體抗議：將不再使用「X」

(德國之聲中文網)多所德國學術機構在周五(1月11日)發表聯合聲明，宣布將不再使用社群平台X。聲明強調，X的運營方針不再符合這些機構所堅持的開放性、科學誠信、透明性和民主對話等基本價值觀。

此前一天，馬斯克與右翼政黨德國選項黨（AfD）總理候選人魏德爾（Alice Weidel）在X上舉行了一場備受爭議的對話。

參與聲明的大學包括柏林洪堡大學、柏林自由大學及其他多家研究機構。聲明中明確表示：「X平台的變化使我們無法繼續使用。」聲明舉例稱，X平台的算法被用來推動「右翼民粹內容」，這一點使其不再適合作為一個學術交流和公共溝通的平台。

奧地利因斯布魯克的兩所大學也加入了這一行動，強調撤出X是為了支持基於事實的溝通，並對抗反民主勢力。

除了學術機構，德國的司法機構、工會以及企業界也紛紛宣布離開X平台。德國聯邦法院和多個勞工工會周四表示將停止在X上的所有活動。近幾個月，包括德甲足球俱樂部聖保利（St. Pauli）與超市巨頭Aldi Nord等機構和品牌也選擇退出X。

馬斯克的「自由言論」政策與爭議

自2022年接管該平台以來，馬斯克對X的管理方式引發了廣泛爭議。他大幅裁減員工，特別是內容審查團隊，導致平台被批評成為虛假信息的溫床。研究人員指出，X如今更多地放大了極化和煽動性內容，而非促進理性和事實導向的對話。

馬斯克自稱為「言論自由絕對主義者」，並在2023年的一次訪談中辯解說，平台改變是為了應對財務危機的必要之舉。然而，他近期在德國的政治動態中愈發引人關注，特別是在即將於2月23日舉行的大選前。他不僅公開支持極右翼的德國選項黨，還在X上與該黨領袖魏德爾進行直播對談。該黨因反移民和反伊斯蘭立場，已被德國情報機構列為極右極端勢力。

馬斯克對德國選項黨的支持使得更多德國機構選擇退出X，以示對該平台方向的抗議。

德國政府暫不退出X

相較於學術界和其他機構的快速行動，德國政府對是否退出X採取了更為審慎的態度。政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）周五表示，儘管對X的發展深感擔憂，但政府仍須考慮如何通過該平台接觸到特定受眾。

「這是一個需要不斷進行權衡的問題」，霍夫曼說。

霍夫曼指出，X和其他社媒平台的算法並不促進「冷靜、客觀和平衡的討論，而是傾向於激動和兩極分化的言論」。

但她表示，目前政府已決定暫時繼續使用該平台，因其確實提供了接觸廣大受眾的機會。

同時，霍夫曼否認對X的疑慮與馬斯克插足德國政治有直接關聯，並表示是否符合選舉期間法律規範應由歐盟機構作出判斷。

（路透社、法新社）

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