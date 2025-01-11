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日相石破茂訪問印尼 宣布無償提供2艘高速巡邏艇

中央社／ 雅加達11日綜合外電報導
日本首相石破茂（左）今天訪問印尼首都雅加達，與印尼總統普拉伯沃就一系列雙邊議題進行會談。圖／法新社
日本首相石破茂（左）今天訪問印尼首都雅加達，與印尼總統普拉伯沃就一系列雙邊議題進行會談。圖／法新社

日本首相石破茂今天訪問印尼首都雅加達時宣布，日本將無償提供印尼2艘高速巡邏艇。顯示日本因應中國的日益強勢，尋求強化區域海上安全合作。

法新社報導，石破茂訪問雅加達期間，與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）就一系列雙邊議題進行會談。

石破茂在聯合聲明中表示：「我們同意建置工作層級防衛磋商來討論我們的海上安全議題，包括防禦裝備的技術合作。」

他說：「我們也同意...在（日本的）『政府安全保障能力強化支援』（Official Security Assistance，OSA）框架下提供高速巡邏艇，這會是我方與印尼的首次合作。」

石破茂並透露，兩國還同意在地熱、氫、氨、生質燃料等脫碳能源領域進行合作。

石破茂在訪問印尼前，也來到馬來西亞首都吉隆坡與大馬首相安華（Anwar Ibrahim）舉行會談。他當時表示：「我們外交政策的其中一項要務，是與東南亞國家協會（ASEAN）強化合作。」

由於美國尋求反制中國，日本在美國鼓勵下持續深化與東南亞地區的安全關係。石破茂赴大馬和印尼便是他2024年10月就任以來首次進行的國是訪問。

印尼 日本 石破茂

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