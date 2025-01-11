快訊

8萬小草集結！柯美蘭、陳佩琪都到了 哽咽舉布條「讓柯文哲回家盡孝」

全台凍番薯！15縣市低溫特報 一路冷到明天

濟州空難黑盒子分析結果曝光 失事前4分鐘無記錄「情況罕見」

就要拯救他…反對與支持尹錫悅民眾互較勁 數千人首爾示威互別苗頭

中央社／ 首爾11日綜合外電報導
支持者在南韓首爾參加反對彈劾尹錫悅的集會。圖／法新社
支持者在南韓首爾參加反對彈劾尹錫悅的集會。圖／法新社

韓國首都首爾街頭今天有數以千計支持或反對總統尹錫悅的民眾開始聚集，準備展開各自示威較勁。尹錫悅因短暫實施戒嚴遭到彈劾且被停職，韓國公調處人員安排再度嘗試將他逮捕。

法新社報導，尹錫悅在2024年12月3日實施短命戒嚴後，韓國陷入幾十年來最嚴重的政治危機。韓國高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）本月3日派員前往他的官邸執行逮捕令，但與總統警衛處人員對峙多時後無功而返。韓國法院7日已重新簽發逮捕令。

反對和支持尹錫悅的抗議民眾都排定今天頂著零度以下低溫在首爾市中心主要道路沿線集會，各自要求將他逮捕或宣告他的彈劾無效。

25歲的反尹學生金敏志（Kim Min-ji，譯音）表示：「儘管我們做了努力，他（尹錫悅）仍然繼續逃避責任。警方和公調處確實沒能果斷行動。」

「我們必須加強聲量，直到他被免職為止。」

71歲的挺尹民眾徐耀韓（Su Yo-hahn，譯音）則說，尹錫悅頒布戒嚴令有「正當理由」。他當時宣稱是為了剷除反對國家的勢力。

徐耀韓表示：「他（尹錫悅）是人民選出來的，代表我們的國家。要拯救我們國家就要拯救尹錫悅。」

挺尹民眾定於今天下午1時在首爾市中心舉行1場大型示威活動，一些支持者今天一早已先在尹錫悅官邸外聚集。另有2場反尹示威分別定於下午2時30分和4時登場。

南韓 尹錫悅 首爾

延伸閱讀

韓民調62%贊成罷免尹錫悅、59%促逮捕 尹律師回應了

「再冷都要守護總統」尹錫悅支持者不畏超強寒流 日夜駐守官邸相挺

質疑公調處堅持逮捕「帶政治目的」 尹錫悅方：戒嚴不是失敗

韓高規格維安 傳尹錫悅「過得挺好」與6狗5貓安然度日

相關新聞

情況罕見…濟州航空黑盒子送美分析 結果曝「失事前4分鐘」停止記錄

南韓濟州航空一架波音737-800客機去年12月29日墜毀南韓務安國際機場，導致179死。路透11日引述南韓交通部報導，...

英國財相：不跟中國打交道絕非英國政府選項

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves，里夫斯）本週末前往中國進行訪問，與中國方面討論雙邊經濟和金融合作等問題，...

就要拯救他…反對與支持尹錫悅民眾互較勁 數千人首爾示威互別苗頭

韓國首都首爾街頭今天有數以千計支持或反對總統尹錫悅的民眾開始聚集，準備展開各自示威較勁。尹錫悅因短暫實施戒嚴遭到彈劾且被...

才批「破舊」…俄影子艦隊油輪失去動力 德國急派船拖離海岸防漏油

德國今天急忙確保 一艘困在北岸外海的重載油輪不要橫生枝節，努力把這艘故障船隻拖離海岸以避免發生漏油，並稱這艘油輪是俄羅斯...

隱瞞肺炎住院一週 歐盟執委會主席遭疑「行事不夠透明」

歐盟執委會發言人今天證實，執委會主席范德賴恩日前因肺炎住院。這是外界首度得知這位歐盟執委會最高層的患病嚴重程度，恐招來對...

日外相擬放寬對中簽證發放條件 自民黨內現雜音

日本外務大臣岩屋毅上個月訪問中國時，表明將針對訪日中國觀光客放寬簽證發放要件，但自民黨前政務調查會長萩生田光一認為，這種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。