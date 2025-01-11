隱瞞肺炎住院一週 歐盟執委會主席遭疑「行事不夠透明」

歐盟執委會發言人今天證實，執委會主席范德賴恩日前因肺炎住院。這是外界首度得知這位歐盟執委會最高層的患病嚴重程度，恐招來對她行事不夠透明的質疑。

歐盟執委會發言人波德斯達（Arianna Podesta）告訴政治新聞網Politico.eu：「我們現在能告訴外界，主席先前因治療肺炎住院，現已返家。期間並未住進加護病房，也每天都與執委會保持聯繫。主席現採取居家上班，正逐漸康復。」

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在IG貼出從居家辦公室拍的照片，寫道「甜蜜的居家...辦公室！」

歐盟執委會在宣布范德賴恩生病一個多星期後才披露她的病情，引來外界對這位歐盟最高層缺乏透明的質疑，因為8日外界問到范德賴恩是否住院時，發言人當時還說「沒有進一步消息」。

歐盟一項經濟戰略重要內容發布以及一場在波蘭的執委會會議，均因范德賴恩生病而延後。

德通社（DPA）指出，范德賴恩住進漢諾威大學醫院（MHH）的當下，她的人完全沒對外提及此事；范德賴恩住院將近一週。