日外相擬放寬對中簽證發放條件 自民黨內現雜音
日本外務大臣岩屋毅上個月訪問中國時，表明將針對訪日中國觀光客放寬簽證發放要件，但自民黨前政務調查會長萩生田光一認為，這種未經黨內程序的做法有問題。
日本放送協會（NHK）報導，萩生田昨天晚間在網路影音節目上對此表示，「擴大發放簽證是重大問題，完全未經自民黨外交部會等就做出承諾，這種做法是有問題的，政府的處理方式有點粗暴」。
他還說，日本外交主軸是日美關係，「在還沒看到美國外交政策的時候，外務大臣如果有時間特地匆忙訪問中國及接近無政府狀態的韓國，還不如去東南亞比較合適」。岩屋毅昨天宣布預計13日訪問韓國。
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