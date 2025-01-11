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日外相擬放寬對中簽證發放條件 自民黨內現雜音

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本外相岩屋毅（左）日前訪陸，與中國外交部長王毅會談。美聯社
日本外相岩屋毅（左）日前訪陸，與中國外交部長王毅會談。美聯社

日本外務大臣岩屋毅上個月訪問中國時，表明將針對訪日中國觀光客放寬簽證發放要件，但自民黨前政務調查會長萩生田光一認為，這種未經黨內程序的做法有問題。

日本放送協會（NHK）報導，萩生田昨天晚間在網路影音節目上對此表示，「擴大發放簽證是重大問題，完全未經自民黨外交部會等就做出承諾，這種做法是有問題的，政府的處理方式有點粗暴」。

他還說，日本外交主軸是日美關係，「在還沒看到美國外交政策的時候，外務大臣如果有時間特地匆忙訪問中國及接近無政府狀態的韓國，還不如去東南亞比較合適」。岩屋毅昨天宣布預計13日訪問韓國。

日本 自民黨

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