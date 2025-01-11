快訊

邪教教主淫魔行徑遭判17年　男星女友勇敢作證：我可以重新開始了

獲封「火海奇蹟」！洛杉磯野火燒整排富人區…這棟豪宅卻逃過

爽中5000元！他買刮刮樂先問「ChatGPT」 網友實測全驚呆

委國總統馬杜洛宣誓就職 美國懸賞2500萬美元逮人

中央社／ 委內瑞拉首都卡拉卡斯10日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。路透
委內瑞拉總統馬杜洛。路透

委內瑞拉總統馬杜洛今天宣誓就任第3個總統任期，不過此舉遭反對派及國際社會譴責「非法」，美國更把對逮捕馬杜洛的懸賞金提高至2500萬美元。

法新社報導，62歲的馬杜洛（Nicolas Maduro）在儀式中佩戴著鮮豔的黃、藍、紅3色總統綬帶，無視外界對他聲稱再度贏得6年任期的普遍質疑，稱他的就職典禮是「委內瑞拉民主的偉大勝利」。

馬杜洛在去年7月選舉中的主要挑戰者龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia），獲美國及多數拉丁美洲國家承認為合法勝選者，他抨擊馬杜洛「自立為獨裁者」並發動「政變」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）批評這場就職典禮「非法」，並宣布對馬杜洛政權施加新一輪制裁。

馬杜洛的就職典禮僅古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）和尼加拉瓜總統奧蒂嘉（DanielOrtega）兩位重要區域領袖出席，顯示出馬杜洛遭到孤立的跡象；俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也發來賀電，傳統左翼盟友如巴西總統魯拉（Luiz InacioLula da Silva）則刻意缺席。

龔薩雷茲陣營表示，根據計票結果，他在總統大選中以壓倒性優勢勝出，並獲美國等多國承認為總統當選人。國際選舉觀察人士則批評這次選舉不民主。

據路透社報導，自選舉以來，委內瑞拉政局持續動盪。龔薩雷茲去年9月流亡西班牙，他的盟友馬查多（Maria Corina Machado）則在委國蟄伏，數名高調反對派人士及示威者遭到逮捕。

龔薩雷茲在馬杜洛就職後發布影片，矢言「很快」會返國「結束這場悲劇」。

政府則指控反對派策劃法西斯陰謀，並警告說一旦龔薩雷茲返回將即刻逮捕他，甚至懸賞10萬美元徵求相關線索。

美國把提供有關馬杜洛或內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）行蹤資訊的獎金提高至2500萬美元，並新增對國防部長羅培茲（Vladimir PadrinoLopez）的1500萬美元懸賞。

這3起懸賞都和美國於2020年對他們提出的毒品走私指控有關，相關指控是在馬杜洛首次於舞弊指控纏身的選舉中連任兩年後提出。

英國和歐洲聯盟（EU）也同時祭出制裁，這些制裁針對包括國家選舉委員會成員和安全部隊成員在內的15人，加拿大則制裁了14名現任及前任官員。

美國 馬杜洛

延伸閱讀

賴清德見赴美團不算喝和解咖啡 藍委：可召開國是會議

巴西派大使出席馬杜洛就職典禮 反映兩國關係膠著

無視選舉舞弊指控 委內瑞拉總統馬杜洛宣誓就職

判重刑但無條件開釋 川普再寫多項美國歷史

相關新聞

英麥當勞700員工提告！性騷霸凌頻傳 17歲少女被迫「陪睡換排班」

台灣麥當勞日前傳出17歲少女打工期間遭主管性侵後輕生案件，掀起輿論風暴。英國麥當勞（McDonald's UK）也發生爭...

英國財相：不跟中國打交道絕非英國政府選項

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves，里夫斯）本週末前往中國進行訪問，與中國方面討論雙邊經濟和金融合作等問題，...

委國總統馬杜洛宣誓就職 美國懸賞2500萬美元逮人

委內瑞拉總統馬杜洛今天宣誓就任第3個總統任期，不過此舉遭反對派及國際社會譴責「非法」，美國更把對逮捕馬杜洛的懸賞金提高至...

巴西派大使出席馬杜洛就職典禮 反映兩國關係膠著

委內瑞拉國家元首馬杜洛（Nicolás Maduro）今天宣誓就任該國總統第三任期，巴西政府只派遣大使奧里維拉代表出席就...

美中台博弈／應對川普比抗敵還麻煩 賴政府如何出招？

即將卸任的美國國務卿布林肯在接受紐約時報訪問時，自認拜登政府最大的成就，就是拉回歐洲盟國，阻止了中歐經濟的進一步合作。可是川普又回來了，再度揚起關稅的大棒，逼得歐盟必須重新考慮與北京重建經貿關係，在戰略安全方面，川普不僅要求北約盟國的國防經費要提高到GDP的5%，還要停止支援烏克蘭，事實承認俄羅斯侵略所占據的領土，令盟國個個自危。 面對這樣的川普，比對付敵人還麻煩，大家都束手無策，台灣要怎麼辦？

不支持分裂！美副防長：嚴肅看待中方武力犯台意圖

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）10日表示，美國不鼓勵分裂主義，但嚴肅看待中國大陸不願放棄以武力犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。