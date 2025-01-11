英國財相：不跟中國打交道絕非英國政府選項

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves，里夫斯）本週末前往中國進行訪問，與中國方面討論雙邊經濟和金融合作等問題，將訪問北京和上海，會見中國副總理何立峰，這是英國工黨政府為改善英中關係所做的重要努力。李韻晴也計劃恢復英中經濟金融對話這一每年一次的雙邊對話機制。該機制在2019年因新冠病毒大流疫爆發而中斷，一直未能恢復。

行前，李韻晴在泰晤士報發表署名文章，標題Choosing not to engage with China is no choice at all意指「選擇不跟中國打交道根本不是選項」。她一開頭就強調，振興經濟是首要任務，但必須顧及國安，兩者並不矛盾。中國是全球第二大經濟體，英國要發展經濟，不可能排除中國，英國對中國的出口，大約創造50萬個職缺。中國是英國第四大貿易夥伴。

李韻晴表示，政府該做的是尋求與北京建立穩定、平衡的關係，既合作又競爭。文章的結語就是標題：不跟中國打交道絕非英國政府選項