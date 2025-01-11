快訊

教授嘆退學制停擺 「人人畢業潮」將侵蝕高教？

燒掉半個台北市！洛杉磯野火增至11死 加州州長邀川普來勘災

聽新聞
0:00 / 0:00

英國財相：不跟中國打交道絕非英國政府選項

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
英國財政大臣里夫斯（李韻晴）本周末率團訪問中國。路透
英國財政大臣里夫斯（李韻晴）本周末率團訪問中國。路透

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves，里夫斯）本週末前往中國進行訪問，與中國方面討論雙邊經濟和金融合作等問題，將訪問北京和上海，會見中國副總理何立峰，這是英國工黨政府為改善英中關係所做的重要努力。李韻晴也計劃恢復英中經濟金融對話這一每年一次的雙邊對話機制。該機制在2019年因新冠病毒大流疫爆發而中斷，一直未能恢復。

行前，李韻晴在泰晤士報發表署名文章，標題Choosing not to engage with China is no choice at all意指「選擇不跟中國打交道根本不是選項」。她一開頭就強調，振興經濟是首要任務，但必須顧及國安，兩者並不矛盾。中國是全球第二大經濟體，英國要發展經濟，不可能排除中國，英國對中國的出口，大約創造50萬個職缺。中國是英國第四大貿易夥伴。

李韻晴表示，政府該做的是尋求與北京建立穩定、平衡的關係，既合作又競爭。文章的結語就是標題：不跟中國打交道絕非英國政府選項

北京 英國

延伸閱讀

英媒：英國政府追蹤馬斯克推文 憂極端主義威脅

英國庫多困窘？財政部儉省開會成本 高官自曝訂不起彭博

前英相：對付大陸須展示實力 讓習近平知道犯台不易

結合行競科技浸沒式冷卻電池！英國Caterham純電跑車Project V於2025東京改裝車展亮相

相關新聞

英麥當勞700員工提告！性騷霸凌頻傳 17歲少女被迫「陪睡換排班」

台灣麥當勞日前傳出17歲少女打工期間遭主管性侵後輕生案件，掀起輿論風暴。英國麥當勞（McDonald's UK）也發生爭...

英國財相：不跟中國打交道絕非英國政府選項

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves，里夫斯）本週末前往中國進行訪問，與中國方面討論雙邊經濟和金融合作等問題，...

巴西派大使出席馬杜洛就職典禮 反映兩國關係膠著

委內瑞拉國家元首馬杜洛（Nicolás Maduro）今天宣誓就任該國總統第三任期，巴西政府只派遣大使奧里維拉代表出席就...

美中台博弈／應對川普比抗敵還麻煩 賴政府如何出招？

即將卸任的美國國務卿布林肯在接受紐約時報訪問時，自認拜登政府最大的成就，就是拉回歐洲盟國，阻止了中歐經濟的進一步合作。可是川普又回來了，再度揚起關稅的大棒，逼得歐盟必須重新考慮與北京重建經貿關係，在戰略安全方面，川普不僅要求北約盟國的國防經費要提高到GDP的5%，還要停止支援烏克蘭，事實承認俄羅斯侵略所占據的領土，令盟國個個自危。 面對這樣的川普，比對付敵人還麻煩，大家都束手無策，台灣要怎麼辦？

不支持分裂！美副防長：嚴肅看待中方武力犯台意圖

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）10日表示，美國不鼓勵分裂主義，但嚴肅看待中國大陸不願放棄以武力犯...

英國庫多困窘？財政部儉省開會成本 高官自曝訂不起彭博

英國公債殖利率竄升加上英鎊急貶，令人憂應一場金融危機山雨欲來，有關財政大臣里夫斯可能為安撫市場而訴諸撙節措施的臆測聲四起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。