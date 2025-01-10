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美駐日大使卸任前批北京 強調美國偕盟邦保護民主

中央社／ 東京10日綜合外電報導
即將卸任的美國駐日本大使易曼紐。 法新社
即將卸任的美國駐日本大使易曼紐。 法新社

即將卸任的美國日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）今天發表臨別談話批評北京當局，他說中國大陸、北韓和伊朗是「專制者軸心」的一部分，美國及其盟邦則為保護民主的「細藍線」。

法新社報導，易曼紐駐日本的將近3年時間，一直對中國大陸的經濟和地緣政治戰略發表尖銳批評。

民主黨籍的易曼紐告訴媒體記者：「世界正在縮小、整合、發展，而美國必須對此做出回應。」

他說道：「美國就是那條細藍線（thin blue line），位於專制（認為強權即公理）與規則、法律、原則和價值之間。」

現年65歲的易曼紐形容俄羅斯、中國大陸、伊朗及北韓是「專制者軸心」，更說後3者都採取措施支持莫斯科當局在烏克蘭發動的戰爭。

雖然中國大陸自稱在俄烏戰爭中保持中立，但仍與俄國維持緊密的政治及經濟盟友關係。

易曼紐表示：「印太地區對中國大陸來說是主場、對美國而言則是客場，跟我們的盟國合作，我們就能有公平競爭局面。」

他指出，促進美日兩國防務關係、與韓國共享近期北韓發射飛彈的情報等舉措，都顯示出「我們在這個地區的嚇阻力有效性增強了」。

易曼紐提到：「中國大陸整體戰略的一環，就是孤立該地區的某個國家，動用他們全部的力量和實力來孤立這個國家，限制其主權與獨立性。」

然而，他強調，隨著美國及其盟邦展現出「團結的力量…那麼被孤立的一方就會是中國大陸」。

俄烏戰爭 北京 北韓 日本 美國

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