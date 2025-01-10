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北京威脅日增！CNN：美國外國投資委員會資料遭陸方駭客竊取

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
CFIUS的資料遭大陸駭客竊取，美國財長葉倫也已對中國大陸的間諜行動表達擔憂。路透
CFIUS的資料遭大陸駭客竊取，美國財長葉倫也已對中國大陸的間諜行動表達擔憂。路透

CNN引述知情人士報導，中國大陸駭客曾入侵美國外國投資委員會（CFIUS），顯示北京當局急於窺探這個握有阻擋陸資權力的政府單位。

這次資料外洩事件，是駭客入侵美國財政部行動的一環。CFIUS在去年12月取得更大權限，可審查鄰近美國軍事基地的房地產交易。美國國會議員和國安官員日益擔心，中國政府或其代理人，可能通過土地收購來對這些基地進行間諜活動。

兩位美國官員說，駭客還攻擊了財政部的制裁辦公室，該辦公室上周對一家涉嫌參與網攻的公司實施制裁。

美國官員正在審查駭客所訪問的具體文件，並進行分析，評估被竊資料對國家安全的整體影響；其中一位美國官員表示，儘管沒有證據表明機密資料被訪問，但外界擔心，這些非機密資料拼湊起來，可能為中國提供有價值的情報。

美國財政部長葉倫已表示，由北京指使的網攻行動已引發嚴重疑慮，也無助於增進美中關係。

即將出任川普政府國安顧問的眾議員沃茲上月指出：「美國不能僅僅在網路安全上採取防守態勢」，「我們必須發起進攻，讓那些竊取我們技術和攻擊我們基礎設施的人付出代價」。

北京 美國 駭客

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