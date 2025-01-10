搭上核能復興順風車！南韓2023年核能產業出口寫新高

南韓產業通商資源部（MOTIE）10日表示，南韓2023年的核能產業出口，從2022年的25.4兆韓元增加26%至32兆韓元（219億美元），創歷史新高。

韓國原子能工業論壇（KAIF）表示，在參與將羅馬尼亞切爾納沃德（Cernavoda）核電廠一座老舊反應爐翻修的計畫後，南韓2024年的相關產業出口將進一步增加。

MOTIE副部長崔南浩說：「2025年，政府將繼續提供商機，以及對核能產業提供財政支持。」他表示，該國政府計劃設立1,000億韓元的基金來支持該產業，「當局也將繼續努力提高核電廠的安全性，並擴大和民眾的溝通，以建立信任」。