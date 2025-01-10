前英相：對付大陸須展示實力 讓習近平知道犯台不易

英國前首相特拉斯強調，對付中國大陸的唯一方法是展現經濟和軍事實力，「習近平必須知道，占領台灣沒有輕鬆的辦法」。她也呼籲西方國家建立「經濟版北約」，共同應對北京影響力。

特拉斯（Liz Truss）近日在倫敦接受美國之音（VOA）專訪時，對中國大陸日益擴張的威權主義威脅提出嚴厲警告。她以支持自由市場和對中強硬而著稱，並將中國大陸視為全球自由的最大威脅。

根據她在英國從政多年的經驗，特拉斯強調，加強西方聯盟對威權主義論述的反擊以及捍衛台灣主權均具急迫性，她呼籲西方國家共同採取行動，阻止北京在經濟和軍事領域採取侵略性措施，尤其是針對台灣的行動。

美國之音報導，她受訪時再次拋出了建立「經濟版北約」的構想，即聯合西方國家在貿易和經濟政策上共同應對中國大陸的影響力。

特拉斯指出：「最好的防禦形式是威懾」。她認為，西方國家必須在經濟上超越中國大陸，向世界展現自由市場制度的優勢。

但她也批評，西方在面對威權主義威脅時抱持自滿態度。她說：「西方許多國家由於採取嚴格的環保政策、高稅收和過度監管措施，削弱自身防禦能力，中國大陸等威權政權則利用這些弱點。」

當被問及若有機會見到中國大陸國家主席習近平，她會說些什麼，特拉斯回應：「我認為你無法對他說任何話。」

她認為對付中國大陸的唯一方法是展現經濟和軍事實力，「習近平必須知道，占領台灣沒有輕鬆的辦法」。

特拉斯將台灣稱為自由與民主的關鍵戰場，並將其面臨的威脅與烏克蘭、以色列的情況相提並論。她警告：「如果中國大陸變得更強大並占領台灣，這將對全球產生重大影響。」

據報導，在她看來，若讓北京控制台灣，不僅會破壞全球半導體供應鏈，還會進一步助長其他威權政權的擴張野心。

特拉斯指出，「這些極權獨裁者不會就此止步」，而且「綏靖政策從未奏效。西方必須團結起來，威懾中國大陸並防止局勢升級」。

她還呼籲英國提升台灣外交地位，讓台灣在英國設立大使館。目前由於中方壓力，台灣政府在英國只能以「台北代表處」的名義運作，她認為這種外交限制必須有所改變。

特拉斯表示，提升台灣的外交地位將向北京發出強烈訊號，顯示西方堅定支持台灣的主權。她也呼籲加強英國與台灣的貿易關係，並為台灣提供更多軍事支持，以遏止中國大陸的侵略行為。

她提及：「我們必須向台灣提供其需要的武器和防禦裝備。我們不能被中國大陸政府的恐嚇嚇倒。」此外，她呼籲關閉中國大陸的孔子學院，邀請台灣老師赴英從事中文教學。