德國之聲事實核查／對談逾1小時爭議多 馬斯克和魏德爾說法對嗎？

（德國之聲中文網）9日，右翼選項黨 (AfD) 黨首魏德爾在X上與擁有該社交媒體平台的美國億萬富翁馬斯克進行音頻對話，討論了德國政治等問題。

兩人之間的這一對話有約有20萬人收聽了直播，但這一對話也受到嚴厲的批評。

在對話中，選項黨黨首魏德爾告訴馬斯克她認為德國出了什麼問題。馬斯克再次推薦選項黨「唯一能拯救德國的政黨」。

他們的對話持續了一個多小時。以下是一些最具爭議的說法以及相關事實如何。

魏德爾是「德國領先的總理候選人」？

說法：馬斯克在他的X Space對話標題中將魏德爾稱為「德國領先的總理候選」。

事實：根據2月23日德國聯邦選舉前的民意調查，魏德爾所在的右翼選項黨目前位居第二。

根據 ARD Deutschlandtrend的最新民意調查，中右翼的基民盟及其巴伐利亞姊妹黨基社盟目前是德國最強大的政治力量，支持率為31%。選項黨的支持率約為20%。

就個別候選人而言，馬斯克對魏德爾的描述並不正確。

在上述全國性民意調查中，受訪者對各黨候選人的工作滿意度方面，魏德爾排名第五。

只有20%的受訪者表示，他們對魏德爾作為總理候選人感到滿意。她落後於環保主義的綠黨總理候選人哈貝克（28%）、基民盟的默爾茨（25%）、BSW的瓦根克內西特（21%）和重商主義的自民黨候選人林德納（21%）。

來自中左翼社民黨的現任德國總理肖爾茨的排名與魏德爾相似，盡管也有其它民意調查顯示魏德爾領先於默爾茨和肖爾茨。然而，大多數民意調查並不認為魏德爾有機會贏得德國大選。

德國是第一個關閉核電站的工業國家嗎？

說法：魏德爾在與馬斯克在X上的對話中聲稱，「德國是唯一一個關閉核電站的工業國家。」

事實：意大利比德國早關閉了核電站三十多年。切爾諾貝利災難發生後不久，意大利於1987年舉行了全國公投。根據意大利內政部檔案，近80%的參與者投票支持關閉該國的核電站。到1990年，意大利已經逐步淘汰了所有余下的核設施。

相比之下，德國在2023年關閉了其最後余下的核電站。

說法：魏德爾在X-Space對話中聲稱「核能供應是無碳的」。

事實：一些機構認為核能是一種無碳電力來源，因為它在運行過程中不會產生二氧化碳或其它溫室氣體。

但考慮到核電站的整個生命周期，核能確實會產生排放。核電站的生命周期排放包括從鈾礦開采到工廠建設、運營、退役和廢物管理的所有階段。

核能的二氧化碳排放量肯定低於煤炭或天然氣，但它並非「零碳」。

核電站每千瓦時產生的二氧化碳量數字各不相同：2014年，政府間氣候變化專門委員會（IPCC） 報告估計每千瓦時 (kWh) 產生4至110克二氧化碳當量——因此它不是碳中性的。

英國的一項研究發現，核能的碳足跡最小，約為每千瓦時15-50克二氧化碳。

開采和提煉鈾礦的過程需要大量能源，通常來自化石燃料。而建造核電站需要大量混凝土和鋼鐵，也是二氧化碳排放的重要由頭。

梅克爾2015年是否向非法移民開放了德國邊境？

說法：「梅克爾在沒有徵求民眾意見的情況下，強行向非法移民開放邊境，」魏德爾在直播中說道。

事實：魏德爾指的是2015年9月初發生的事件，當時數千名難民從匈牙利經奧地利前往德國。時任總理梅克爾決定不關閉邊境以阻止其入境，並暫時中止了有關難民須返回入境的第一個歐盟國家或安全過境國的規定。此後，該決定一直備受爭議。

關於梅克爾「開放」邊境的說法並不准確。2015年，德國所有鄰國都是所謂的申根區的一部分，這意味著這些國家與德國之間沒有任何邊境管制。

2015年9月13日，德國政府對奧地利實施了臨時邊境管制。

關於政府當時是否應阻止這些難民進入德國一直存在爭議。該國移民法規定，如果外國人從安全的第三國（包括奧地利）入境，則應拒絕入境。

德國政府當時則表示，其行為符合歐盟關於移民的《都柏林 III》規定，該規定允許一國審查某人的庇護申請，即使沒有義務這樣做。

2017年，歐洲法院確認，歐盟國家確實可以自願接收尋求庇護者，但根據《都柏林公約》，此類過境仍可能違法。

「偷竊在加州合法」？

說法：「偷竊在加州合法」，馬斯克聲稱，並補充說，如果被盜物品價值低於1000美元（約970歐元），竊賊不會被起訴。

事實：偷竊在加州不合法，例如，該州州長發布的新聞稿中就介紹了一項針對有組織零售盜竊犯罪的全州執法行動。

美國候任總統特朗普此前曾提及相關說法。該說法所指的是第47號提案，這是加州選民於2014年批准的一項重大刑事司法改革，旨在減輕某些盜竊和持有毒品罪的處罰。

根據2014年通過的第47號提案，盜竊價值950美元或以下的商品屬於輕罪，而不是重罪。這一重新分類是更廣泛的刑事司法改革努力的一部分，旨在緩解監獄過度擁擠。但是，盜竊950美元以下的財物仍屬違法，最高可判處六個月監禁和1000美元以下罰款。

第47號提案並未將盜竊合法化，但改變了對犯罪的追究方式。該法律取消了檢察官將950美元以下的盜竊定為重罪的自由裁量權，除非涉及累犯或某些加重情節。

雖然在某些情況下，由於考慮到監獄過度擁擠等實際情況，執法可能會受到限制，但執法機構和加州公路巡邏隊（CHP）繼續打擊盜竊，尤其是有組織的零售犯罪。

例如，12月的全州行動中，繼續對犯罪分子實施逮捕並追回被盜物品，以及采取措施遏制零售盜竊。

自2015年以來，德國有700萬移民？

說法：「在德國，我們有近700萬人湧入，但這些是官方統計數字，」魏德爾聲稱，同時指責德國政府在移民問題上浪費資金，並導致非法移民不受監管地湧入。

魏德爾隨即將話題轉向了不持護照進入德國的無證移民，而並未將他們和其它類別的移民作區分。

事實：盡管魏德爾引用的數字「700萬人湧入」與德國移民的官方數據大致相符：根據聯邦統計局的數據，這一數字反映了自2015年以來的總移民人數，然而，魏德爾的說法具有誤導性，因為混淆了不同類型的移民，將合法移民（如專業技術人員和企業主）與尋求庇護者歸為一類。

根據歐盟統計局的數據，自2015年以來，德國已收到約300萬份庇護申請，其中一些申請最終被拒絕。

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