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義主持美英法德五方會談 擬共促敘利亞和平穩定

中央社／ 羅馬10日專電
義大利外交部長塔加尼。 法新社
義大利外交部長塔加尼。 法新社

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）預定今天出訪敘利亞，他9日傍晚在羅馬與美、英、法、德代表舉行討論敘利亞局勢的五方會談，盼透過外交協調，讓敘利亞在阿塞德政權結束後，打造和平繁榮穩定的新未來。

義大利外交部發布新聞稿指出，塔加尼9日傍晚6時主持討論敘利亞局勢的五方會談，出席者包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、英國外交大臣拉米（David Lammy）、歐洲聯盟（EU）外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），以及法國與德國高階官員。

塔加尼表示，他在10日出訪敘利亞前夕促成這次會議，主要目的是盤點阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台一個月後的敘利亞局勢，加強與會5國之間的協調合作，共同在敘利亞推動兼具和平與包容性的過渡期，確保敘國人民按照聯合國規範，享有宗教、政治、社會等層面的自由。

塔加尼指出，會談討論核心包括敘利亞過渡政府運作、起草新憲法、推動敘利亞「全國性對話會議」、敘利亞國家安全，以及如何融合敘利亞社會各方勢力。

與會者也將討論如何支持敘利亞社會經濟復甦，以及讓敘利亞難民重返家園。為了維護敘利亞社經穩定，五國將重新檢視現行對敘利亞採取的制裁。

義大利外交部表示，塔加尼在會中討論對敘利亞的人道主義救援，自2019年以來，義大利平均每年都為敘利亞和周遭國家難民提供超過4000萬歐元款項。

義大利外交部新聞稿指出，塔加尼9日致電土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan），雙方同意共同促進敘利亞政局的包容性，幫助敘利亞局勢徹底穩定，義大利與土耳其都認為，在此刻陪伴敘利亞實質政權度過過渡期很重要，必須支持敘利亞在內戰結束後面臨的政經挑戰。

出訪 外交部 敘利亞 義大利 阿塞德

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