印尼盼透過金磚緩解全球政經對抗 社論評如「玩火」恐陷危險

印尼成為金磚會員國後，外界擔憂美中競爭日益激烈下，恐影響印尼與美國關係。外長蘇吉歐諾表示，盼藉由加入金磚國家，緩解全球地緣政經對抗；但有社論指出，加入金磚國家宛如「玩火」，恐使印尼陷入危險境地。

印尼6日成為金磚國家正式會員國。外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）今天表示，印尼希望透過加入金磚國家，緩解全球地緣對抗。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，這項聲明是為緩解外界擔憂。因為美中競爭日益激烈下，印尼加入金磚國家可能危及與美國的貿易關係，特別是美國總統當選人川普（Donald Trump）即將回歸之際。

報導指出，印尼的全新地位引發擔憂，因印尼加入金磚國家後，可能偏離其自由、積極的外交政策。該政策允許印尼不與任一大國結盟，也使印尼不受任何軍事條約約束。

蘇吉歐諾今天說：「印尼加入金磚國家體現印尼自由、積極的外交政策。這並非一朝一夕就能取得的成就，而是數十年來印尼外交政策堅韌、始終如一所獲得的成果。」

他表示，作為金磚國家成員國，印尼希望成為連結開發中經濟體與印太國家利益的橋梁，並將「繼續積極防止地緣經濟和地緣政治競爭進一步升級」。

中國大陸扮演關鍵角色的金磚國家（BRICS）持續擴大規模，目前共10個會員國，包括創始會員中國大陸、俄羅斯、印度、巴西，2010年加入的南非，2024年1月加入的伊朗、衣索比亞、埃及和阿拉伯聯合大公國，以及剛加入的印尼。

金磚國家現已逐漸被視為制衡西方的開發中經濟體集團。印尼正致力於減少在國際貿易交易中對美元的依賴，像是印尼與中國大陸的雙邊貿易已可選擇使用印尼盾或人民幣。

針對印尼加入金磚國家，印尼國家經濟委員會主席盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）最近表示：「印尼太大了，不能依賴任何國家。」意指毋須擔心會因此惹怒美國。

不過，雅加達郵報（Jakarta Post）9日以「玩『金磚』火」為題，發表社論指出，儘管國際社會認為金磚國家是因政治利益而組成的組織，並非經濟導向，但總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）仍認為，印尼能從金磚國家中獲得經濟利益。

社論指出，川普即將重返白宮，他曾威脅若金磚國家繼續推行去美元計畫，將對金磚國家徵收100%關稅。另外，金磚國家尚未為成員國取得實質成果，並舉例，「除成立以中國大陸資金主導的多邊開發銀行外，金磚國家仍無法實現承諾，減少對美國依賴」。

該社論提醒政府切勿忘記，「自由、積極外交的首要目標是為了國家利益，特別是經濟、政治和安全領域」。並寫道：「當務之急是認知到追求國際影響力的潛在危險，特別是這些行為可能損害國家利益，使印尼在全球各勢力競爭的複雜態勢下，處於危險境地。」

社論指出，雖希望印尼從金磚國家等多邊組織中獲益，但同時須做好承擔所有後果的準備。正如印尼古老諺語所言，「玩火會被燙傷，玩水會被淋溼」。