陸遊客涉用無人機非法拍攝濟州機場 南韓警方逮捕調查恐攻間諜
韓聯社報導，南韓濟州警察廳今天表示，一名中國大陸遊客涉嫌使用無人機，非法拍攝濟州國際機場，因而遭到逮捕。
根據南韓警方，中國遊客A某涉嫌於上月31日下午在未經許可情況下，在距離濟州機場跑道週邊約2公里處，使用無人機拍攝機場。
南韓警方正以涉嫌違反「航空安全法」為由，對其進行調查，還將與國家情報院、南韓機場公社等機構聯合調查其是否有恐攻或間諜犯罪行為。
濟州國際機場屬於南韓國家最高級別保安設施，半徑9.3公里範圍內被劃定為無人機禁飛區。
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