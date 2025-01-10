日本國家安全保障局長人事更迭 岡野正敬將上任

日本政府內閣會議今天決定，國家安全保障局（NSS）局長秋葉剛男卸任後，由外務省事務次官岡野正敬接任；這項人事異動預定本月20日生效。

「日本經濟新聞」、「讀賣新聞」報導，國家安全保障局負責統籌日本外交與國防政策，綜合協調首相擔任主席、主要部會首長為成員的日本國家安全保障會議，日本國家安全保障會議的事務局即是國家安全保障局。

現年66歲的秋葉剛男曾任外務省事務次官，2021年7月起接任國家安全保障局長，在任3年半期間發揮豐富外交經驗且善用海外廣闊的人脈，先後輔佐過前首相菅義偉、岸田文雄，以及現任首相石破茂。

他任內曾主導日本政府在2022年底通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，目標是徹底強化防衛能力，也推動討論引進「主動性網路防禦」，以預防敵方攻擊。

秋葉剛男未來卸任後，將擔任內閣特別顧問輔佐石破茂的政府。

岡野正敬現年60歲，於1987年進入外務省任職，曾任外務省綜合外交政策局長等職務，2023年8月起擔任外務省事務次官。

岡野正敬上任後，隨即要跟本月20日就職的美國候任總統川普（Donald Trump）所領導的政府建立關係。

岡野正敬留下的外務省事務次官懸缺，將由59歲的外務省外務審議官船越健裕接任，他將於本月17日上任。