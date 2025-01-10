美方交貨延遲 日本延後部署最新匿蹤戰機F-35B

日本防衛大臣中谷元今天表示，日本原定今年3月前在宮崎縣境內的航空自衛隊新田原基地部署6架最先進的匿蹤戰機F-35B，但因為美方交貨延遲，部署將推遲到4月以後。

綜合日本放送協會（NHK）、「時事通信社」報導，中谷元在記者會說明，「交貨延遲不會帶來重大影響」，也稱仍在評估具體的交機時程。

F-35B具有短場起飛、垂直降落的能力，可望被日本用於強化西南群島國防。

日本防衛省計劃向美方採購42架F-35B，並配備在2艘出雲級護衛艦出雲號、加賀號上，而其中最初6架預計在今年3月前部署到航空自衛隊新田原基地。

日本防衛省持續推動把前述2艘護衛艦，改裝為「事實上的航空母艦」計畫。出雲號及加賀號已先後在2021年與2024年首度實施艦載機起降測試，接下來還必須經過其他改裝，預估至少還要幾年時間才能投入使用。

日本為了將來接收F-35B，仍將於2025年3月前在航空自衛隊新田原基地，新成立臨時中隊。

防衛省說明，改造F-35B搭載的電腦軟體發生延遲，導致飛機無法照原定時間交貨。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）11401110