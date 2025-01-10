杜魯多將辭黨魁 加拿大自由黨3月9日選出新領導人
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）所屬的自由黨（Liberal Party）今天晚間表示，會在3月9日選出新黨魁。目前民調顯示，自由黨在今年底大選將處於非常劣勢的情況。
路透社報導，面對自由黨民調慘淡和同黨議員壓力，杜魯多已經於6日宣布，他會在未來幾個月內辭去總理及自由黨黨魁，結束長達9年多的執政。
杜魯多當時說，他會繼續擔任總理和自由黨黨魁，直到自由黨選出新的領導人。
自由黨今晚發布的聲明寫道：「加拿大自由黨將於3月9日選出新領導人，以備戰並贏得2025年大選。」
自由黨提到，黨魁選舉將於3月9日當天完成，結果也會在同一天宣布。
加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）今天晚間引述消息人士的說法報導，前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）和前央行總裁卡尼（MarkCarney）準備競逐自由黨黨魁。
報導也指出，外交部長趙美蘭（Melanie Joly）與創新、科學暨工業部部長沈潘（Francois-PhilippeChampagne）仍不確定是否投入角逐黨魁的行列。
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