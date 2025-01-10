快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

日本、馬來西亞首相會談 確認共同維護國際秩序

中央社／ 吉隆坡10日綜合外電報導
日本首相石破茂（左）今天在吉隆坡與馬來西亞首相安華（右）會談，兩人考量在東海、南海加強霸權主義行動的中國大陸，確認合作維持以法治為基礎的國際秩序。 法新社
日本首相石破茂（左）今天在吉隆坡與馬來西亞首相安華（右）會談，兩人考量在東海、南海加強霸權主義行動的中國大陸，確認合作維持以法治為基礎的國際秩序。 法新社

日本首相石破茂今天在吉隆坡與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會談，兩人考量在東海、南海加強霸權主義行動的中國大陸，確認合作維持以法治為基礎的國際秩序。

共同社報導，石破茂在會談一開始就提到，此行是他於2024年10月就任首相以來，除了出席國際會議之外，首度出訪外國。

他也指出，與34年前上一次造訪當地相比，他「相當驚訝且感動這個國家的發展」。

兩人同意就東海、南海、中東地區、緬甸等局勢密切交換意見。

石破茂在會談後的共同記者會上表明，有意與作為航道要衝的馬來西亞推動安全保障（國防）領域的合作。

他也表示：「對於日本而言，其中一項要務是與東南亞國家協會（ASEAN）強化合作。」馬來西亞今年是東協的輪值主席國。

石破茂造訪馬來西亞後，下一站將前往印尼，有意與經濟、外交方面影響力增長的「全球南方」（Global South）新興國家加強連結。

出訪 日本 東協 石破茂 馬來西亞

延伸閱讀

習近平主持中共中央政治局常委會 提整治形式主義

中日重啟執政黨交流機制 石破茂稱希望能盡快訪陸

日相石破茂將訪大馬印尼 夫人佳子首度同行

半導體檢測展望佳 法人：這兩檔有望隨之受惠

相關新聞

趁虛而入？南韓控大陸在黃海「暫定措施水域」擅裝構造物

在韓國政權紛爭之際，韓媒報導指出，中國大陸近期擅自在黃海（韓方稱西海）的兩國「暫定措施水域」，設置了大規模的構造物（或稱...

日本、馬來西亞首相會談 確認共同維護國際秩序

日本首相石破茂今天在吉隆坡與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會談，兩人考量在東海、南海加強霸權主義行動的中...

韓民調62%贊成罷免尹錫悅、59%促逮捕 尹律師回應了

南韓民調機構9日公布最新調查結果顯示，62%受調民眾贊成憲法法院通過總統尹錫悅彈劾案，59%受調者認為有必要逮捕尹錫悅。

抗癌展現力量 凱特妃43歲生日 威廉發文稱讚「了不起」

英國王儲威廉9日祝福「了不起」的妻子凱特43歲生日快樂，稱讚凱特過去一年，在對抗病魔所展現的力量。肯辛頓宮（Kensin...

懸缺逾2年 黎巴嫩武裝部隊總司令奧恩當選總統

黎巴嫩國會9日舉行總統選舉，軍隊總司令奧恩（Joseph Aoun）在第二輪投票中當選，結束這個危機四伏、受戰爭打擊中東...

去年全球氣溫升幅 首度高於巴黎氣候協定設定的1.5℃目標

在加州消防當局正苦於控制住森林大火火勢之際，全球氣候暖化又出現新警訊：兩大主要氣候科學機構都指出，去年的全球氣溫平均升幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。