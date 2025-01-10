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趁虛而入？南韓控大陸在黃海「暫定措施水域」擅裝構造物

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
黃海位於中國大陸和朝鮮半島之間，韓方指控中國大陸在黃海的兩國「暫定措施水域」，設置了大規模的構造物。過去，韓國也曾多次控訴，中方調查船多次進入韓方管轄海域，圖為大陸藍海101號調查船。（圖／取自黃海水產研究所官網）
黃海位於中國大陸和朝鮮半島之間，韓方指控中國大陸在黃海的兩國「暫定措施水域」，設置了大規模的構造物。過去，韓國也曾多次控訴，中方調查船多次進入韓方管轄海域，圖為大陸藍海101號調查船。（圖／取自黃海水產研究所官網）

在韓國政權紛爭之際，韓媒報導指出，中國大陸近期擅自在黃海（韓方稱西海）的兩國「暫定措施水域」，設置了大規模的構造物（或稱建築物），並引述分析稱，南韓戒嚴事件後，中國大陸趁著韓國國內政治混亂加劇，著手設置構造物是為了方便日後主張對黃海的主權

據朝鮮日報，所謂暫「暫定措施水域」，是韓中之間專屬經濟水域（EEZ）發生重疊，沒有劃定「海洋邊界線」，即警戒線的敏感水域，除漁業行為以外，禁止設置設施物和開發地下資源等行為。

報導引述韓國情報機構調查稱，上月透過觀察衛星發現，中國大陸在該地區安裝了1座直徑50公尺、高50公尺以上的大型移動式鋼結構構造物。

此外，去年4到5月，中國大陸也曾在附近地區先後安裝了2座大規模構造物，韓國政府發現後向中方提出強烈抗議。報導指出，後來，中方稍緩動作，如今又趁機重啟安裝工作。

雖中方表示，該構造物是「漁業輔助設施」，但韓方專家指出，如果韓國政府不制止，中方設施數量持續增加，日後很可能以上述設施為依據主張，「該地區為本國海域」。

還有韓方分析稱，中國正式啟動了主張西海（黃海）為本國「前院」的戰略，在2010年，中國大陸將韓國的西海（黃海）劃定為本國內海，因此，「最近開始為主張領海權創造依據」。

位於中國大陸與朝鮮半島之間的黃海海域，多年來長期發生中韓漁業衝突，即雙方在有爭議的專屬經濟區上，爭奪漁場資源爆發的衝突，為此，2001年，兩國簽訂《中韓漁業協定》，其中劃定了「暫定措施水域」，由雙方採取共同的養護和管理措施，兩國執法部門也曾展開漁業協定暫定措施水域聯合巡航。

不過，韓方多次指控，中國大陸偷偷在該海域設置構造物，一旦韓國政府抗議就撤回，例如2022年4月，中國大陸在當時尹錫悅就職韓國總統前，在黃海設置構造物，引起了兩國間的紛爭；去年底，韓國海洋水產部旗下西海漁業管理團，也曾攜手地方海洋警察廳，對在韓方專屬經濟區（EEZ）內非法作業的中國漁船，進行捕撈嚴打行動，和指控中方調查船進入韓方水域。

因此，韓媒報導以「趁韓國混亂之機」為題，形容中方本次行為，並舉中國大陸、菲律賓越南等國在南海的主權聲索衝突稱，韓國應將其作為反面教材。

中共 主權 北京 南海 南韓 尹錫悅 菲律賓 越南

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