快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

狗從行李脫逃闖跑道 日本那霸機場跑道一度停用

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本沖繩那霸機場今天發生有狗兒從乘客的行李逃脫並闖入跑道的事件，導致機場第一跑道停用約15分鐘。這隻狗被捕獲之後，跑道已經重啟，機場方面正在調查詳情。

「沖繩時報」報導，有乘客今天準備搭乘從那霸機場出發欲飛往東京的全日空（ANA）462號班機時，這名乘客行李中的狗兒竟意外逃脫並闖入跑道。

那霸機場事務所表示，這起事件導致第一跑道從上午11時45分左右起停用約15分鐘，導致至少7個航班誤點，有航班因此延遲13分鐘。

機場 沖繩

延伸閱讀

香港立法會考察日本 坐商務艙挨酸「欠缺政治敏感度」

比亞迪進軍日本開花結果！2024電動車銷量首次超過豐田汽車

陸客不滿「吃早餐看不到河景」 涉毆打日本酒店員工被捕

從日本進軍華語樂壇！「本多RuRu」淡出歌壇多年作品仍印象深刻

相關新聞

趁虛而入？南韓控大陸在黃海「暫定措施水域」擅裝構造物

在韓國政權紛爭之際，韓媒報導指出，中國大陸近期擅自在黃海（韓方稱西海）的兩國「暫定措施水域」，設置了大規模的構造物（或稱...

日本、馬來西亞首相會談 確認共同維護國際秩序

日本首相石破茂今天在吉隆坡與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會談，兩人考量在東海、南海加強霸權主義行動的中...

韓民調62%贊成罷免尹錫悅、59%促逮捕 尹律師回應了

南韓民調機構9日公布最新調查結果顯示，62%受調民眾贊成憲法法院通過總統尹錫悅彈劾案，59%受調者認為有必要逮捕尹錫悅。

抗癌展現力量 凱特妃43歲生日 威廉發文稱讚「了不起」

英國王儲威廉9日祝福「了不起」的妻子凱特43歲生日快樂，稱讚凱特過去一年，在對抗病魔所展現的力量。肯辛頓宮（Kensin...

懸缺逾2年 黎巴嫩武裝部隊總司令奧恩當選總統

黎巴嫩國會9日舉行總統選舉，軍隊總司令奧恩（Joseph Aoun）在第二輪投票中當選，結束這個危機四伏、受戰爭打擊中東...

去年全球氣溫升幅 首度高於巴黎氣候協定設定的1.5℃目標

在加州消防當局正苦於控制住森林大火火勢之際，全球氣候暖化又出現新警訊：兩大主要氣候科學機構都指出，去年的全球氣溫平均升幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。