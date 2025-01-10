狗從行李脫逃闖跑道 日本那霸機場跑道一度停用
日本沖繩那霸機場今天發生有狗兒從乘客的行李逃脫並闖入跑道的事件，導致機場第一跑道停用約15分鐘。這隻狗被捕獲之後，跑道已經重啟，機場方面正在調查詳情。
「沖繩時報」報導，有乘客今天準備搭乘從那霸機場出發欲飛往東京的全日空（ANA）462號班機時，這名乘客行李中的狗兒竟意外逃脫並闖入跑道。
那霸機場事務所表示，這起事件導致第一跑道從上午11時45分左右起停用約15分鐘，導致至少7個航班誤點，有航班因此延遲13分鐘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言