狗從行李脫逃闖跑道 日本那霸機場跑道一度停用

日本沖繩那霸機場今天發生有狗兒從乘客的行李逃脫並闖入跑道的事件，導致機場第一跑道停用約15分鐘。這隻狗被捕獲之後，跑道已經重啟，機場方面正在調查詳情。

「沖繩時報」報導，有乘客今天準備搭乘從那霸機場出發欲飛往東京的全日空（ANA）462號班機時，這名乘客行李中的狗兒竟意外逃脫並闖入跑道。

那霸機場事務所表示，這起事件導致第一跑道從上午11時45分左右起停用約15分鐘，導致至少7個航班誤點，有航班因此延遲13分鐘。