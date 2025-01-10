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日本大範圍地區下大雪 山形新幹線全線停駛

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本受到冬季氣壓分布與上空強烈寒流影響，靠日本海一側為主的大範圍地區雪勢增強，導致山形新幹線今天自首班車起至上午11時左右全線停駛，也造成東海道新幹線列車減速慢行。

「朝日新聞」報導，降下大雪的區域包含北海道、東北地區、近畿、中國地方、四國、九州北部、九州南部，靠日本海一側為主的地方。

截至今天上午10時，廣島縣北廣島町24小時降雪量達60公分、福島縣金山町57公分、岐阜縣本巢市52公分。

同樣遭受大雪侵襲的青森縣與歧阜縣，8日至9日因為大雪而引發的事故，奪走3條人命。

而大雪已影響新幹線列車的運行，JR東日本公司表示，山形新幹線福島站至新庄站之間的雙向列車，今天首班車至上午11時全線停駛。

另外，JR東海公司指出，東海道新幹線受到滋賀縣米原站周邊積雪的影響，名古屋站與京都站區間的列車減速慢行，部分列車因此誤點。

氣象廳指出，北海道、東北地區、近畿、中國地方、四國、九州北部、九州南部等地上空約5500公尺處，今天持續流入攝氏零下30度的強烈寒流，預估寒流的影響會持續到明天中午前。

氣象廳也呼籲民眾留意交通影響、暴風雪等狀況。

新幹線 日本

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