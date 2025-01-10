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委內瑞拉民眾集結阿根廷五月廣場抗議 反對馬杜洛就職

中央社／ 布宜諾斯艾利斯9日專電

委內瑞拉總統馬杜洛即將進入第三個爭議重重的總統任期，海外委內瑞拉民眾於9日發起全球抗議，阿根廷部分聚集在首都布宜諾斯艾利斯總統府前五月廣場，手持藍紅黃三色國旗及自由看板，表達對馬杜羅政權不滿。

抗議者高聲喊著「自由、堅持到底」，呼籲國際社會支持委內瑞拉人民，幫助他們重獲自由與民主，期盼反對派黨魁馬查多（María Corina Machado）與龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）能夠帶領人民走出獨裁的陰霾，重建真正屬於人民的政府，抗議者眼眶泛紅唱著委內瑞拉國歌，希望真正能向勇敢的人民致敬。

阿根廷內閣部長佛朗哥斯（Guillermo Francos）現身支持活動。他強調，阿根廷政府堅決支持委內瑞拉人民的自由與民主，並明確反對馬杜洛（NicolasMaduro）的獨裁政權。他也指出，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）密切關注局勢，並全力支持新當選但流亡的新總統當選人，75歲的龔薩雷茲（EdmundoGonzalez Urrutia）（執政黨與反對派皆聲稱在去年的總統大選中獲勝）。4日，米雷伊曾接見龔薩雷茲，並表達對他未來領導的強烈支持。

阿根廷安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）也表示，阿根廷人民與委內瑞拉人民站在一起，堅定支持自由與民主。承諾將以阿根廷的經驗幫助委內瑞拉重建家園，為人民帶來自由與繁榮。

隨著阿根廷與委內瑞拉關係惡化，兩國的外交緊張也進一步升級。馬杜洛政權2024年將阿根廷外交人員驅逐出卡拉卡斯，而阿根廷憲兵加洛（Carlos Gallo）在2024年12月8日進入委內瑞拉後被拘捕的事件，也加劇了雙方的矛盾。

多個國家，包括美國、加拿大及部分拉丁美洲國家（如秘魯、烏拉圭、巴拉圭、哥斯大黎加、巴拿馬）已經承認龔薩雷茲為合法的勝選人。

參加抗議的，17歲的蘇菲雅（Sofia）向記者透露，自己五個月前經歷了重重困難才來到阿根廷，她的家人如今散落在全球各地，包括美國、加拿大、阿根廷，甚至中國。她表示，自己未曾經歷過委內瑞拉的民主生活，委內瑞拉已經25年處於獨裁統治，並希望透過國際的支持，幫助國家走出困境，因為在當地，改變似乎只有在死亡後才可能實現。

在委內瑞拉首都卡拉卡斯，局勢依然緊繃。委內瑞拉人民的反應異常激烈，尤其是在9日下午，反對派領袖馬查多在遭安全部隊「強行帶走」後，已經獲得釋放。馬查多透過社交媒體表示，勇敢的委內瑞拉人們展示了如何戰勝恐懼。

委內瑞拉 阿根廷 馬杜洛

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