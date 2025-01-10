快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？科學家分析5大關鍵原因一次看

突當媽嚇壞！吳映潔親曝婚姻現況 證實和新成員「展開新生活」

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

去年全球氣溫升幅 首度高於巴黎氣候協定設定的1.5℃目標

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
兩大主要氣候科學機構都指出，去年的全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候設定的攝氏1.5度門檻。美聯社
兩大主要氣候科學機構都指出，去年的全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候設定的攝氏1.5度門檻。美聯社

在加州消防當局正苦於控制住森林大火火勢之際，全球氣候暖化又出現新警訊：兩大主要氣候科學機構都指出，去年的全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候設定的攝氏1.5度門檻，成為各國未能達成巴黎氣候協定目標的最強力證據。

歐盟的哥白尼氣候變遷服務（C3S）10日公布，估算去年全球平均氣溫平均比工業化時代前的平均值提高攝氏1.6度，英國氣象機構Met Office則表示，氣溫升幅為攝氏1.53度。10日預料還有其他三家機構都將發布報告。

這是首度全球氣溫全年平均升幅超過2015年巴黎氣候協定的目標。Met Office科學家莫里斯表示，能夠達成巴黎氣候協定的所剩時間已「非常少」。C3S主管布諾坦普甚至說，「老實說，我已經快用光摨來解釋我們面臨暖化程度的比喻了」。

英國雷丁大學氣候研究人員麥奎爾說，氣溫升幅達到攝氏1.5度，「就像看著毀滅式連鎖反應的第一張骨牌倒下」，「我們正在玩火，氣溫每上升零點幾度，就會帶來更強烈的風暴、更長的乾旱以及更致命的熱浪」。

Met Office預期，2025年將是史上第三熱，僅次於2024、2023年。事實上，從2015-2024年是史上最溫暖的十年，而最熱的24年裡，有23年都出現在2000年之後。

不過，近來全球氣溫加速攀升，讓科學家苦於找到原因，某件事物正帶動氣溫加速上升，但各界對緣由仍無共識。去年氣溫升高，部分原因可能是前五個月剛好遇到聖嬰現象（El Niño），但部分科學家也懷疑溫室氣體加上聖嬰現象，是否足以解釋近來的溫度升幅。

巴黎氣候協定 氣溫 科學家

延伸閱讀

洛杉磯大火 鄭明典驚訝從衛星可輕易看到：太可怕了

巴西亞馬遜雨林陷乾旱 2024火災次數創17年新高

研究：巴西近年氣候災害事件為90年代5.6倍

MLB／曾陷禁藥風波名將索沙道歉了 坦言做錯與小熊化解心結

相關新聞

旅客注意！南韓濟州島暴風雪狂襲 168航班取消萬人受困

南韓迎接入冬以來最強寒流，連濟州島也身受暴風雪侵襲，導致航空交通大亂，共有168個航班因天氣惡劣被迫取消，上萬名旅客滯留...

德國檢方起訴三人 控當中國間諜提供海軍技術

德國再次查辦涉及中國大陸的軍事間諜活動。據外媒報導，德國聯邦檢察院近日通報，起訴三名德國人，指控他們涉嫌提供德國海軍軍事...

去年全球氣溫升幅 首度高於巴黎氣候協定設定的1.5℃目標

在加州消防當局正苦於控制住森林大火火勢之際，全球氣候暖化又出現新警訊：兩大主要氣候科學機構都指出，去年的全球氣溫平均升幅...

CES機器犬應用普及 機場鐵路巡檢工作量人類3倍

黃仁勳在CES強調「機器人的ChatGPT時刻即將到來」；相較過往，今年在AI導入和硬體技術進步下，廠商展出的機器人能做...

伊斯蘭國ISIS已滅亡 卻無需努力就能激化新血發動恐攻

美國紐奧良2025年元旦發生駕車衝撞恐攻案，凶嫌用來作案的車上搜出激進組織伊斯蘭國（IS）旗幟。IS在伊拉克和敘利亞建立的哈里發國已於2019年滅亡，數以萬計成員被殺被關，為什麼到現在還有人會被IS吸引激化進行恐攻？

普亭表示將與習近平通話 其新聞秘書表示普亭歡迎與川普接觸

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統普亭表示， 他最近計畫與中國國家主席習近平通話會談。普亭總統在政府成員參加的會議上說：「與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。