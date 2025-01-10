韓總統警衛處長：公調處逮捕尹錫悅程序不適當

韓國總統警衛處處長朴鍾俊今天接受警方傳喚調查前向媒體表示，公調處目前對總統尹錫悅採取的調查方式並不適當，呼籲採取更符合現職總統身分的程序。

高級公職人員犯罪調查處（公調處）本月3日執行尹錫悅的逮捕令，但因總統警衛處阻攔未能成功，朴鍾俊以妨礙特殊公務執行罪嫌遭警方立案調查，今天接受傳喚。警方先前擔心他不回應傳喚，為此擬定多項應對方案，但朴鍾俊在最後一刻確定委任律師並出面接受調查。

朴鍾俊今天上午抵達西大門區國家搜查本部時接受媒體訪問，對目前各政府機關之間對峙的狀況表達不滿，表示他為避免物理衝突及流血場面，曾多次致電代理總統崔相穆，建議他居中仲裁，也曾向尹錫悅的律師團尋求其他應對方式，但都未能取得合適答覆。

「應該採取符合現職總統身分的調查程序」，朴鍾俊表示，他認為現在執行逮捕令的做法並不合適，「希望能採取符合我國國格，適合總統的調查程序。」

朴鍾俊也澄清，他從一開始就決定要接受警方傳喚，「如果警察出身的我都拒絕傳喚，一般國民誰會接受調查」，說明是因為律師團準備工作，才較晚回覆。

對於媒體提問「是否承認妨礙特殊公務執行罪嫌」，朴鍾俊僅表示會向警方詳細說明。至於「為何阻擋合法發出的逮捕令執行」，他表示「有各種法理根據」，具體會向警方說明。

尹錫悅因為去年12月3日短暫實施戒嚴而遭彈劾且被停職，對於公調處傳喚調查拒不配合，首爾西部地方法院去年12月31日對尹錫悅簽發逮捕令，但公調處本月3日執行時因總統警衛處阻攔未能成功逮捕尹錫悅。