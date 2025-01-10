德國檢方起訴三人 控當中國間諜提供海軍技術

德國再次查辦涉及中國大陸的軍事間諜活動。據外媒報導，德國聯邦檢察院近日通報，起訴三名德國人，指控他們涉嫌提供德國海軍軍事技術給中國大陸，包括有助中國擴大海軍作戰能力的武器資訊，購買列管特殊雷射器等。

綜合德國之聲、南華早報等外媒報導，德國喀斯魯的聯邦檢察辦公室於當地時間9日通報，兩名男性和一名女性涉案，分別為赫維格·F.（Herwig F.）、伊娜·F.（Ina F.）和托馬斯·R.（Thomas R.），被指控「為中國情報機構工作」。

三人是在2024年4月在杜塞道夫和巴特洪堡這兩個德國城市被捕，德國檢方指控，托馬斯·R從2017年起就為中國大陸國家安全部情報機構的一名員工充當代理人，後與其他兩人接觸，三人合作盜取「可用於軍事目的的德國創新技術」。

據聯合早報和前述外媒報導，赫爾維格·F和伊娜·F夫婦利用他們公司的名義，與德國多家商業和科研機構取得聯繫，德國檢方認為，從2017年2月至2024年4月，他們多次收集有助於中國大陸擴大海軍作戰能力的資訊，涉及船用發動機、聲吶系統、飛機防護系統、裝甲車發動機和可用於軍事用途的無人機。

此外，三人還被控購買三台，屬於「軍民兩用」管製商品的特殊雷射器，在未經許可的情況下出口至中國，違反德國《對外貿易法》。

這並非近期首例德國曝光的涉中國間諜案，去年底，德國警方也表示，對一名攜帶相機出現在德國基爾市海軍基地的中國大陸男子展開調查，德國檢方考慮以間諜罪將他起訴，因為拍攝軍事設施照片危及安全。當時，大陸外交部發言人林劍回應說，希望德方以事實為依據，停止以所謂的間諜案進行操弄抹黑，實際保障在德中國公民的合法權益。

另一方面，大陸官媒央視10日還報導了一則，有關境外間諜企圖竊取中國大陸沿海海島軍事秘密當場被抓的案例，表示浙江某海島，因興建有敏感軍事設施，成為境外間諜情報機關關注的重點目標。浙江國安機關獲悉，有境外間諜情報機關將派遣間諜入境登陸該島，於是立即啟動緊急工作機制，後，一名境外間諜人員和一名境內助手以遊客身份乘坐渡輪前往該島，拍攝過程中當場被抓。