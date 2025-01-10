旅客注意！南韓濟州島暴風雪狂襲 168航班取消萬人受困

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2024-01-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 12 個景點，其中包含 Sanjung Lake、Ogong-Yug、Seoul Plaza Skating Park。當提及韓國的冬季旅遊，很自然地，人們會聯想到潔白一片的雪景。除了欣賞飄雪的美景外，大家知道來韓國還能體驗什麼樣的活動嗎？韓國冬季還提供豐富多彩的活動體驗，讓我們一同探索在首爾旅遊時，除了雪花的迷人之處，還有哪些精彩的景點和行程等待著你，今天就要來和大家介紹韓國冬季旅遊的景點行程，有要去首爾旅遊的朋友們快記下來吧！

2024-12-10 09:00