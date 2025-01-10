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普亭表示將與習近平通話 其新聞秘書表示普亭歡迎與川普接觸

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
俄總統普亭表示很快將與中國國家主席習近平通話會談。圖為習近平（左）去年7月3日在哈薩克會晤普亭（右）。（路透）
俄總統普亭表示很快將與中國國家主席習近平通話會談。圖為習近平（左）去年7月3日在哈薩克會晤普亭（右）。（路透）

俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統普亭表示，他最近計畫與中國國家主席習近平通話會談。普亭總統在政府成員參加的會議上說：「與中國領導人，中華人民共和國國家元首習近平，我們最近將通電話，進行會談。」

中方的官媒則迄未發布習近平將與普亭通話的訊息。

俄新社另報導稱，普亭的新聞秘書佩斯科夫表示，美國當選總統川普如仍有政治意願與俄羅斯進行最高層接觸，俄羅斯總統普亭只會對此表示歡迎。

佩斯科夫向記者表示，如果川普就任後仍有政治意願與俄羅斯恢復最高層接觸，當然，俄羅斯總統普亭只會對此表示歡迎。他曾多次表示，自己有意開展對話，並表示此類對話具有必要性。

佩斯科夫指出，贏得大選的唐納德．川普團隊並未就與普亭進行接觸提出請求，但等到川普就任是合理的。

川普先前表示，知道普亭有意展開對話，但認為只有在他正式返回白宮後才有可能進行此類接觸。

俄羅斯 川普 普亭

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