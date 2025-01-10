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美智庫報告：若發生台海衝突 大陸解放軍的空軍基地較具優勢

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國智庫的一份新近報告指出，中國大陸近年努力加固空軍基地，在潛在的台海衝突中，將比敵方機場更具優勢。圖為日本沖繩島南部美國空軍嘉手納基地。路透
美國智庫的一份新近報告指出，中國大陸近年努力加固空軍基地，在潛在的台海衝突中，將比敵方機場更具優勢。圖為日本沖繩島南部美國空軍嘉手納基地。路透

美國保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）新近的一份報告指出，中國大陸近年使用了足以從華府到芝加哥鋪一條四線高速公路的大量混凝土，加固空軍基地，在潛在的台海衝突中，將比敵方機場更具優勢。

由Tom Shugart和Timothy Walton執筆的報告《混混土的天空》聲稱，自2010年代初期以來，人民解放軍「加固」的飛機掩體數量從370個增加逾一倍到800多個。未加固的掩體數量則從1,100增加到逾2,300，大陸現在現在擁有3,000多個掩體，足以容納和隱藏絕大多數戰機。

這與美國及其亞洲盟友所做的努力形成強烈對比。雙方差距意味，要癱瘓敵方機場的話，解放軍需要的彈藥較少。

報告指出，美軍在基地加固缺乏投資的原因有一部分可能是：美軍在1990-91年的海灣戰爭中，使用精確攻擊武器摧毀或損壞了伊拉克逾六成的加固掩體，助長了這種結構易被穿透的「扭曲觀念」。

美國 美軍 解放軍

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