快訊

冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

強烈冷氣團達標…全台都寒冷！ 1縣市「體感溫度」零下1度

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

法媒：中國國安部規劃長期策略 涉入巴黎國際組織

中央社／ 巴黎9日專電

中國共產黨影響國際組織非新鮮事，但法國「情報在線」8日揭露，中共以國安部層級，為每個組織規劃不同策略，如收買應聲蟲、否決法案等；設於巴黎的聯合國教科文組織與經濟合作暨發展組織更特別被鎖定。

2024年12月，中國的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」正式拍板納入聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）非物質文化遺產名錄。至此，中國共有44個項目登錄，居世界第一。

法國情資數位媒體「情報在線」（IntelligenceOnline）8日報導指出，大規模「申遺」也是中國國家安全部精心規劃策略的一環，目的是要強化中國在國際組織與聯合國體系內的地位。

據情報在線獲得的訊息，中共選擇把資源集中在特定的計畫補助，好在經費分配時能擁有無庸置疑的否決權，同時在每個國際組織中打造自己的「親中陣線」，就如在聯合國教科文組織中一樣。

儘管中國強化在國際組織影響力，好把他們當作自身國際政策野心的應聲蟲、傳聲筒並非新鮮事，然而根據情報在線掌握的消息，中國國安部為每個組織規劃不同的長期策略，最近也因在聯合國教科文組織與經濟合作暨發展組織（OECD）取得的成功而獲中共中央讚許。

中共不斷企圖創造另一套全球治理體系，包括擴大金磚國家（BRICS+）、一帶一路第二階段，以及全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議。

報導指出，中國非常清楚，若要為新世界秩序建立足夠共識，就必須聚焦在國際體系架構，這也是為何中國用心透過特定的經濟合作，好在投票時取得北京所謂「全球南方」國家的支持，以阻擋與自身利益衝突的提案。

據報導，2022年起，中國成為聯合國教科文組織的最大經費提供者，而美國則已經4年未參與其中。美國的缺席讓北京更快達成國安部設下的目標，包括抵制被北京視為敵對國家的相關計畫，或是中國認為歷史記憶與領土具有爭議的倡議推廣。

根據情報在線取得的消息，中國今年將企圖再次啟動位於西藏與新疆的遺產辯論，但保護的遺產地點選擇尚未確認。由於問題敏感，中國外交部應該會傾向登錄「急需保護的非物質文化遺產名錄」，而非「非物質文化遺產名錄」。

據報導，中共也選擇聯合國教科文組織來推動自己的遊說手段，測試「獨立文化委員會」的角色。儘管委員會名義上與中國大使館沒有關聯，但事實上卻拿著中共的預算，和法國的中國移民社群建立網絡，讓他們接洽其他國家的中國社群，為推動文化提案而進行積極遊說。

儘管經濟合作暨發展組織不是聯合國體系，但根據法媒的線報，該組織也被國安部選為「外部影響力」的試驗場。

中國不是OECD會員國，而是「關鍵夥伴國」。中國國安部一直都對該組織抱有存疑，認為沒有重要到需要更積極參與，但卻仍將其視為確認自身外部影響能力的試驗室。

據報導，組織內部消息來源指出，中國曾多次受邀加入，但都拒絕邀請。儘管如此，從幾年前起，北京方面加大遊說力度，迫使一些正在談判入會的國家共同抵制有違中國利益的措施。其中多個國家，如羅馬尼亞、秘魯和印尼等，更已同意與中國秘密合作。

中共 文組 聯合國

延伸閱讀

3企業家心繫雲林華聖圍爐 奧運膳食團隊為身障院生上菜

去年北京60重點商圈 客流量26.7億人次 同比增長10.7%

查理週刊恐攻10年恐懼仍在 自我審查限縮言論自由

北京去年商圈客流量 同比增長10%

相關新聞

普亭表示將與習近平通話 其新聞秘書表示普亭歡迎與川普接觸

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統普亭表示， 他最近計畫與中國國家主席習近平通話會談。普亭總統在政府成員參加的會議上說：「與...

美智庫報告：若發生台海衝突 大陸解放軍的空軍基地較具優勢

美國保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）新近的一份報告指出，中國大陸近年使用了足以從華府到芝加哥鋪...

英極右派民調增 金融時報：馬斯克策畫拉下英首相

金融時報報導，多位知情人士透露，世界首富兼美國候任總統川普的心腹馬斯克，私下與盟友討論如何在下屆英國大選前將現任首相施凱...

日媒爆尹錫悅去年國會大選期間餐敘常提戒嚴 消息人士：以為是玩笑

日本朝日新聞報導，一名曾在南韓總統尹錫悅政府擔任部長職務並多次和尹錫悅共進晚餐的消息人士爆料，尹錫悅在去年四月國會大選前...

不願正面反擊…馬斯克干涉德國大選表態挺極右派 歐盟努力避免衝突

歐盟委員會數字問題發言人托馬斯·雷格尼爾（Thomas Regnier）強調，無論是在歐盟的線上還是線下，馬斯克都可以表達自己的政治觀點...

「再冷都要守護總統」尹錫悅支持者不畏超強寒流 日夜駐守官邸相挺

超強寒流襲韓，首爾市今天白天體感溫度達零下19度，但仍有大批反對彈劾總統尹錫悅的支持者從前一天晚上就守在總統官邸附近的路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。