奧地利極右翼獲組閣權 全國數萬人集結示威表反對
在奧地利總統授權極右翼自由黨（FPÖ）組閣後，數以萬計的奧地利人今天在全國各地發動示威，抗議自由黨可能掌權。
法新社報導，奧地利自由黨在去年9月的全國大選首度拿下最多選票，得票率近29%，但起初其他政黨都拒絕與自由黨一同組閣。
不過，在其他政黨之間的談判破局後，自由黨本週接下任務，將嘗試與態度轉彎的保守派人民黨（ÖVP）共組政府。
示威民眾今晚在首都維也納聚集，呼籲保守派不要加入自由黨的政府，並高舉寫著「打倒法西斯主義」、「納粹滾出去」的標語牌。
也有人在總理府周圍手拉手組成人鏈，主辦者估計共5萬人參與示威。
現年59歲的赫明格（Elisabeth Helminger）告訴法新社：「我為我的國家、為歐洲，而且事實上還為全世界感到害怕，因為人們選出的瘋狂獨裁者要掌權了。」
奧地利自由黨過去曾數度入閣，但這次是該黨首度領導結盟談判。
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