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薩爾瓦多地震規模5.8 首都有感民眾逃上街

中央社／ 聖薩爾瓦多9日綜合外電報導

中美洲國家薩爾瓦多今天上午發生強震，首都聖薩爾瓦多（San Salvador）居民驚恐不已，紛紛逃到街上，目前尚無災損或傷亡消息。

美聯社報導，美國地質調查所（USGS）表示，這次地震規模5.8，震央位於阿卡胡特拉市（Acajutla）東方9公里處，震源深度95公里。

薩爾瓦多環境部提供的初步消息則指出，震央位於薩爾瓦多的太平洋沿岸，在聖安娜市（Santa Ana）西南方。

社群媒體上的相關影片顯示，超市貨架上的商品掉落，街上聚集大批民眾，但尚無出現重大災損的跡象。

薩爾瓦多5日也遭規模6.2的地震撼動，所幸未傳出人員死亡或嚴重損失。

地震 災損 薩爾瓦多

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