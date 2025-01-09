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日媒爆尹錫悅去年國會大選期間餐敘常提戒嚴 消息人士：以為是玩笑

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓總統尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，但戒嚴令在數小時後被國會解除。法新社
南韓總統尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，但戒嚴令在數小時後被國會解除。法新社

日本朝日新聞報導，一名曾在南韓總統尹錫悅政府擔任部長職務並多次和尹錫悅共進晚餐的消息人士爆料，尹錫悅在去年四月國會大選前後的聚餐，多次提到戒嚴，當時還以為這只是他壓力大開玩笑。

執政黨國民力量黨在那次國會選舉慘敗。消息人士指出，尹錫悅的壓力和飲酒量似乎也有所增加。他常在位於首爾鐘路區三清洞的安全據點舉辦聚會，喜歡吃五花肉作為下酒菜，並喝「燒啤酒」（燒酒兌啤酒）。燒啤酒一般只倒半杯，尹錫悅喜歡到滿，且每次約能喝20杯。這類餐敘常舉辦至凌晨，尹錫悅喝醉後不僅會罵在野黨政治人物，連執政黨政治人物都罵。

朝日新聞還指出，尹錫悅「缺乏傾聽能力」。尹錫悅身邊人士透露，支持率未能提高加上媒體批評政府時，尹錫悅似乎總沉迷於極右派YouTube頻道。這些頻道通常不會批評尹錫悅。

一名前部長曾建議他，「不要只看YouTube，應關注主流媒體報導，了解輿論動向」。但尹錫悅不但沒有聽取建議，反而非常生氣。

執政黨 壓力 尹錫悅

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