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英極右派民調增 金融時報：馬斯克策畫拉下英首相

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
全球首富馬斯克密集介入英國、德國和加拿大政治，引發歐洲多國不滿。（路透）
全球首富馬斯克密集介入英國、德國和加拿大政治，引發歐洲多國不滿。（路透）

金融時報報導，多位知情人士透露，世界首富兼美國候任總統川普的心腹馬斯克，私下與盟友討論如何在下屆英國大選前將現任首相施凱爾拉下台。馬斯克還有意幫其他政黨爭取支持，尤其是主張右翼民粹主義的英國改革黨，希望下屆英國首相換人當。

馬斯克過去半年來對英國政治表現出濃厚興趣，且多次強烈批評施凱爾政府。最近一次是六日發文重提十多年前發生在英國的兒童性侵醜聞，並點名施凱爾沒有徹底調查由英國巴基斯坦裔男性組成的犯罪集團，應該為此坐牢。

一名知情人士透露，馬斯克認為「西方文明本身受到威脅」，尋求支持其他政黨取代工黨和施凱爾。

在英國大選中，贏得下議院多數席次的政黨黨魁，會自動成為首相人選，由國王任命及邀請該人籌組下屆政府。近幾十年來，包含布萊爾、強生等英國前首相，都曾在大選中獲得壓倒性多數，但由於支持度下滑，最終被黨內政敵逼退。

而馬斯克去年底似乎還支持英國改革黨黨魁法拉吉，日前突然批評法拉吉應該辭去黨魁。

馬斯克與英國改革黨黨魁法拉吉原本交情不錯，近來卻為了一名右翼極端分子意見不合，馬斯克日前發文呼籲法拉吉辭黨魁。根據知悉馬斯克想法的人，馬斯克持續物色可能取代法拉吉的人選，包括英國改革黨國會議員洛威，同時研究有哪些機制能讓法拉吉下台。

報導指出，近來英國改革黨的民調激增，相對於去年七月的百分之十四，目前支持度有百分之廿二；與此同時，工黨為百分之廿八，保守黨為百分之廿四。

馬斯克九日在Ｘ上訪問極右翼、反移民的德國另類選擇黨領袖，引發德國政府疑慮，認為他有意介入二月德國國會選舉。西班牙總理、法國外長都曾對馬斯克介入其內政表達不滿。

英國 馬斯克

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